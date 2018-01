Cinc escenaris per a la investidura més incerta: la guia per no perdre detall del ple al Parlament

La convocatòria del ple d'investidura, aquest dimarts a les 15h, segueix en peu, però això no treu que sobre la sessió encara planin nombrosos interrogants. La pressió política entre els partits, però sobretot la pressió judicial -el Tribunal Constitucional va prohibir investir a distància el candidat a la Generalitat, Carles Puigdemont, sense una autorització prèvia- han omplert d'incògnites el ple d'aquest dimarts, en el que es preveu, novament, un dia d'alt voltatge i tensió informativa.

A l'espera que es reuneixi la Mesa del Parlament (s'ha de decidir si admet o no la sol·licitud de delegació de vot d'Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, que són a la presó) i també el TC, que tornarà a pronunciar-se sobre les mesures cautelars després del recurs de Junts per Catalunya, el president del Parlament, Roger Torrent, manté la convocatòria del ple. Aquests són els cinc escenaris que hi ha sobre la taula.

1. Ajornar el ple

L'opció que demanen els constitucionalistes

Si el president del Parlament, Roger Torrent, constata que el Tribunal Suprem no ha enviat cap autorització per investir Puigdemont com reclama el TC, podria ajornar la convocatòria del ple mentre el tribunal resol el cas. Res fa preveure que aquesta autorització arribi, bàsicament perquè Puigdemont no només no l'ha demanada, sinó que ha presentat un escrit davant del Suprem en què assegura que no el necessita perquè té tots els seus drets com a diputat, inclosa la immunitat.

Aquesta opció seria ben vista per als partits constitucionalistes, que ahir van demanar la suspensió del ple. En canvi, la CUP va avisar que no entendrien que la sessió s'aturés com a conseqüència de les mesures cautelars del TC.

2. Es permet el debat inicial i es deixa en suspens

No està clar si obriria el compte enrere cap a noves eleccions

Una de les opcions és que s'obri la sessió per constatar que el candidat no és present a l'hemicicle i, acte seguit, se suspengui la sessió. En aquest cas, però, hi ha dubtes sobre si s'activaria o no el compte enrere de dos mesos que marca la llei a partir de la primera votació fallida per trobar un president o bé dissoldre el Parlament per anar a noves eleccions.

3. Puigdemont apareix per sorpresa

Controls policials per evitar-ho

L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, sempre ha dit que no es pot descartar que Puigdemont sigui al ple. Una opció que malgrat els controls policials evidents a les fronteres, als aeroports i als punts sensibles, com els voltants del Parlament, no sembla que hagi de produir-se. De fet, si Puigdemont aconseguís arribar fins al Parlament burlant la policia i la justícia espanyola, la investidura tampoc seria admesa pel jutge, ni pel govern espanyol, ni pel rei Felip VI, que és qui haurà de signar el decret de nomenament.

4. Puigdemont és investit a distància

JxCat i ERC preveuen sortejar els entrebancs de l'oposició

Podria ser l'escenari més plausible. Segons explicaven ahir fonts de les direccions de Junts per Catalunya i d’ERC, a les 15 h començarà el ple tal com estava previst i, malgrat els entrebancs de l’oposició, la sessió s’allargarà tant com sigui necessari per acabar investint Carles Puigdemont president de la Generalitat. Encara que sigui a distància.

El cas seria que en constatar que Puigdemont no està present a l'hemicicle, Torrent traslladi al ple de la cambra la decisió d'acceptar o no la celebració de la investidura, permetent que el candidat delegui el seu discurs en un altre diputat. Segons El Periódico, seria el vicepresident primer de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, qui prendria llavors la paraula i, tot seguit, llegiria el discurs d’investidura de Puigdemont.

Al arribar a casa m’esperava la Guardia Civil. Dema complirem el compromis amb la ciutadania que ens ha confiat el seu vot.

Visca la Terra !!!! — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 29 de gener de 2018

Aquesta hipòtesi de traspassar al ple la investidura implicaria una cadena de peticions de reconsideració per part de Ciutadans, el PSC i el PP, com ja va passar en el ple de desconnexió del 6 i 7 de setembre. Els vots d'ERC, Junts per Catalunya i la CUP serien suficients perquè prosperés la decisió de seguir endavant amb la investidura a distància.

La imatge del ple del 6 i 7 de setembre, quan es va aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat, tornarà probablement a l’hemicicle. El ple comença a les tres de la tarda i ja n’hi ha que avisen que podria batre un nou rècord de duració: si el TC o la policia no ho impedeixen, Puigdemont podria ser investit de matinada.

5. Buscar un nou candidat

'El Confidencial' assenyala Jordi Sànchez

Oficialment, ERC i Junts per Catalunya no volen parlar de cap altre candidat i consideren Puigdemont el pla A i B i C, si cal, però ja hi ha qui, com el diputat republicà al Congrés, Joan Tardà, ha obert la porta a "sacrificar" Puigdemont i investir algú altre per acabar amb el bloqueig polític a Catalunya. Segons El Confidencial, Puigdemont podria ungir Jordi Sànchez, que està a la presó i que era número 2 de JxCat el 21-D, com el seu successor al capdavant de la Generalitat.

Aquesta solució obligaria el govern espanyol a posicionar-se. Un dels pocs precedents és el cas Yoldi, quan el 1987 es va permetre que sortís de la presó el candidat d'Herri Batasuna José Carlos Yoldi, per anar a la investidura. Per ara, però, el jutge del Suprem Pablo Llarena no ha deixat que Sànchez i Junqueras surtin de la presó per poder ser el debat i per això han demanat el vot delegat.