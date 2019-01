Citen a declarar l'alcaldessa de Vic pels missatges independentistes emesos des de la megafonia de l'Ajuntament

La polèmica pels missatges independentistes que es van difondre des de la megafonia de l'Ajuntament de Vic porta cua. I és que el magistrat titular del jutjat d'instrucció número 3 de la capital osonenca ha citat a declarar l'alcaldessa del municipi, Anna Erra, el pròxim 25 de febrer.



L'advocat asturià Miguel Barbazán va presentar una querella per delicte d'odi, prevaricació i malversació arran dels missatges emesos des de la megafonia del consistori i que, entre d'altres, cridaven a no desviar-se "del camí: la independència de Catalunya". Unes proclames consensuades entre l'Ajuntament, l'ANC i Òmnium i els CDR i que portaven la veu de l'actor Lluís Soler.

Investiguen malversació

A més, la Fiscalia Provincial de Barcelona també porta una investigació paral·lela amb l'objectiu de determinar si l'emissió dels missatges ha implicat cap despesa per al consistori viguetà –sigui per les instal·lacions dels altaveus o per la confecció mateixa del comunicat.



En qualsevol cas, l'alcaldessa va matisar ja al mes de setembre que no hi havia hagut cap acord municipal però que els partits independentistes i, per tant, la majoria del consistori sempre havien anat junts.