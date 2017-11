Ciutadans porta TV3 a la Junta Electoral perquè diu que és "Tele Puigdemont"

Ciutadans presentarà aquest dimarts un escrit a la Junta Electoral perquè TV3 "deixi de ser la televisió del Procés i sigui la televisió de tots els catalans". Així ho ha explicat aquest dimarts el secretari de comunicació de la formació, Fernando de Páramo, que ha reclamat que "es garanteixi la neutralitat" a la televisió púbica de cara a les eleccions del 21 de desembre. "Ja n'hi ha prou de tenir una televisió pública que s'ha convertit en Tele Puigdemont", ha assegurat.

"Ens preocupa tenir una televisió pública que parla d'exconsellers a l'exili i que continua reconeixent persones que estan cessades per trepitjar els drets dels ciutadans, i que es manipuli la realitat del que està passant a la nostra terra", ha lamentat de Páramo. "La televisió pública ha de ser de cada un i de tots els ciutadans de Catalunya, pensin el que pensin i votin el que votin", ha insistit. "TV3 s'ha convertit en el Gran Germà del Procés, que segueix el 'reality' del senyor Puigdemont a Brussel·les", ha sentenciat. "Esperem que la Junta Electoral Central actuï per garantir la democràcia en nom de tothom i que TV3 expliqui la realitat de Catalunya, i no el Màtrix del senyor Puigdemont".

De Páramo no ha concretat les peticions concretes que Ciutadans ha fet a la Junta Electoral, però ha assegurat que l'escrit, que es presentarà a la tarda, presenta "exemples concrets d'irregularitats en matèria de pluralitat i neutralitat". "Els mitjans de comunicació públics han de contar les coses com són, no com les diu Puigdemont", ha sentenciat.