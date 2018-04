Ciutadans planteja que el Senat controli TV3 després de l'entrevista a Puigdemont

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha criticat aquest dilluns que TV3 dediqués "tres hores en prime time" a una entrevista al president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i ha defensat que si el Parlament no controla a aquesta cadena pública, haurà de fer-ho al Senat a través de l'article 155 de la Constitució. "No em sembla lògic que un pròfug de la justícia estigui fent entrevistes en una televisió pública de l'Estat, això és terrible", ha declarat en una entrevista a Telecinco, on ha descrit a TV3 com "el nou NO- DO ".

Després d'afirmar que la televisió pública catalana està fent "propaganda d'un cop d'Estat" -en referència al procés independentista impulsat per Puigdemont-, ha afegit que això és "intolerable" i que no es pot permetre que segueixi fent "el que li doni la gana ". Per això, Cs ha demanat al Parlament que s'activi la comissió de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals). Si no es fa, Rivera és "partidari de replantejar a la cambra alta quin és el control de la televisió pública": "O la controla el Parlament, o la controla el Senat".

D'altra banda, Rivera ha criticat aquest dilluns que altres formacions polítiques "posin el ventilador" contra el seu partit, per tapar el cas del màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. El líder de la formació taronja ha explicat que el seu partit ha apartat de les seves llistes a les persones que "s'ha demostrat que han mentit" i ha assenyalat que això no ho fa ni el PP ni el PSOE, només Ciutadans. "Mentir en el currículum és reprotxable, però el de Cifuentes és una trama de corrupció", ha subratllat Rivera.

Ha afirmat que "entén" que 'Gènova' vulgui equiparar el que hagi fet un càrrec del PP o del PSOE amb els currículum, però ha dit que "si pensen que una trama de corrupció té alguna cosa a veure amb mentir al currículum, s'estan despistant ". "Entenc que el ventilador sigui aquest", ha afegit. Rivera ha instat el president del Govern, Mariano Rajoy, que "mogui fitxa" i posi un candidat del PP "aquesta mateixa tarda" perquè se celebri aquesta setmana un debat d'investidura i s'acabi el problema, però ha avisat que si el líder popular "segueix marejant la perdiu, pot perdre el Govern a Madrid".