Villegas (Cs) diu que si Torra avança les eleccions ho farà per "interessos" partidistes

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha considerat aquest divendres que la possibilitat, expressada per Torra en una entrevista a l'ACN, d'avançar les eleccions si no aconsegueix tirar endavant els pressupostos respondria a "interessos polítics i personals del senyor Carles Puigdemont". "No anirà lligada a l'interès general dels catalans", ha assegurat, i ha lamentat també les declaracions de Torra sobre el fet que les eleccions municipals podrien obrir una finestra d'oportunitat per implementar la República: "El Procés està acabat".

Cs considera el "discurs" dels partits sobiranistes una prova suficient per posicionar-se contra la possibilitat d'establir qualsevol diàleg o negociació amb l'independentisme. Malgrat el descontentament de la CUP amb el Govern de Quim Torra, que titlla d'"autonomista", i el fet que el president hagi impulsat una etapa de diàleg a les comissions bilaterals amb l'estat espanyol –Pedro Sánchez espera que donin fruits abans de finals d'any–, el partit taronja només veu en l'independentisme voluntat de confrontació, i li exigeix una rectificació.

"Assumeixi que no té majoria social –ha reclamat Villegas al Govern de Quim Torra–. Aquest és un govern inútil, entestat en continuar amb un Procés que ja està esgotat i no ens porta en lloc, i l'única solució és que rectifiqui". Per a Villegas, tant JxCat com ERC continuen mantenint-se al "marge de la llei". "N'hi ha prou d'escoltar el discurs d'investidura del president de la Generalitat, que reclamava la proclamació de la República –ha insistit–. Ara parla de l'escenari de les municipals per implementar la República. El discurs no ha canviat". Per al secretari general de Ciutadans, Torra "persisteix en l'error, el fracàs" i "la ruptura de la convivència".

En el mateix sentit, ha tornat a carregar contra l'exhibició de símbols grocs als espais públics i ha demanat al govern espanyol que "actuï": "No deixarem que segrestin el carrer", ha sentenciat.