Ciutadans s'hauria reunit amb un soci de Villarejo per la comissió del Parlament sobre l'operació Catalunya

Ciutadans es va reunir amb un soci de l'excomissari José Manuel Villarejo, Antonio Giménez Raso, per preparar-se la comissió del Parlament sobre l'operació Catalunya, segons informa el diari ' Público'. Concretament, va reunir-s'hi David Heredia, secretari primer de la mesa del consell general del partit taronja, el 23 de maig a la tarda.

A les tres de la tarda va començar la primera sessió de la comissió d'investigació del Parlament sobre l'operació Catalunya, amb la compareixença dels dos periodistes de 'Público' que van destapar aquesta trama. En la comissió hi va participar el diputat de Ciutadans Matías Alonso. Antonio Giménez Raso, conegut com 'el Bigotes', "es va asseure a la terrassa del bar DAPS amb el Sr. David Heredia i amb qui va mantenir una conversa d'uns 60 minuts aproximadament", expliquen els agents en l'informe elaborat per la Policia Nacional sobre la documentació requisada en les furgonetes dels Mossos d'Esquadra que es van portar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs i que s'ha entregat a l'Audiència Nacional per la causa que afecta el major Josep Lluís Trapero.

Segons aquest informe, Giménez Raso va parlar amb el diputat de Ciutadans "de l'actual situació política a Catalunya, i va mencionar alguns partits polítics, el Cos Nacional de Policia, el Centre Nacional d'Intel·ligència, una possible oferta al seu partit..." Durant la reunió, el soci de Villarejo va assessorar el diputat taronja sobre les preguntes que el portaveu de Ciutadans havia de fer a la comissió d'investigació, Matías Alonso, més endavant.

D'aquest informe també es desprèn, segons el diari, que la mateixa Policia Nacional aclareix que els Mossos d'Esquadra no van vigilar dirigents polítics de cap partit, com han denunciat en reiterades ocasions Ciutadans o el PP.