Ciutadans vol aconseguir els pròxims dies els suports necessaris per evitar una majoria independentista a la mesa

Ciutadans no es rendeix i continua endavant amb la seva aposta per evitar una majoria independentista a la mesa del Parlament. L'aritmètica fa que Ciutadans necessiti els comuns per poder evitar que l'independentisme tingui majoria, i el secretari de comunicació de la formació, Fernando de Páramo, ha dit aquest dijous que els pròxims dies contactaran amb "el PSC, el PP i els comuns" per negociar el repartiment de cadires a la mesa. De totes maneres, aquest dimecres, els comuns ja van avisar al partit taronja que no els facilitaran la presidència del Parlament.

"Cal un canvi a la mesa del Parlament", ha avisat De Páramo, que ha retret a l'anterior presidenta, Carme Forcadell, que en l'anterior legislatura hagués posat el Parlament "al servei de Puigdemont". Així, Ciutadans considera que, perquè "no es facin les barbaritats de l'anterior legislatura i no se saltin l'Estatut, el Consell de Garanties Estatutàries i el que diuen els lletrats del Parlament, la mesa necessita un canvi".

En la primera roda de premsa després del 21-D a la seu del carrer Balmes, De Páramo ha explicat que "un cop guanyades les eleccions, l'objectiu és aconseguir la mesa del Parlament". Per això, el secretari de comunicació del partit ha explicat que ja han començat a tenir les primeres converses amb algunes formacions polítiques, tot i que no ha concretat amb quines, però que preveu que s'intensifiquin les pròximes setmanes. "Volem saber si Podem vol que continuïn les polítiques de Forcadell a la mesa", ha etzibat De Páramo.