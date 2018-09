Ciutadans amenaça amb trencar el pacte de govern a Andalusia si el PSOE no "rectifica"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat aquest dimecres al PSOE que "rectifiqui" en els assumptes que formen part de l'acord de la investidura a Andalusia. El partit taronja considera que els socialistes han incomplert alguns dels punts pactats. Si no ho fa, Rivera ha assegurat que "prendrà una decisió" per responsabilitat.

En declaracions als periodistes abans de visitar el conjunt arqueològic de Medina Azahara a Córdoba, Rivera ha matisat que en la reunió del comitè nacional de la seva formació que se celebra divendres a Màlaga "s'analitzarà" l'avaluació del pacte en un informe sobre el que "es prendrà una decisió", tot i que ha admès que no es podria prendre una decisió aquell mateix dia.

El president de Ciutadans feia referència a l'informe d'avaluació dels tres anys de mandat de Susana Díaz que el responsable del partit a Andalusia, Juan Marín, portarà divendres al Comitè Nacional de la formació taronja. Així, Rivera ha assegurat que la decisió sobre el pacte de govern a Andalusia la té Marín, que juntament amb el seu equip "farà una proposta: ells manen perquè són els que coneixen com ha anat el pacte".

A més, ha assegurat que mantenir la legislatura només depèn de la "voluntat política" de la presidenta andalusa. "No perdo l'esperança que el PSOE rectifiqui". Segons Rivera, Ciutadans només mantindrà el suport a Díaz per "esgotar la legislatura" si el PSOE "compleix la seva paraula" per "reformar la llei electoral, acabar amb els aforaments i eliminar la xarxa clientelar a Andalusia".

El líder de Ciutadans ha reconegut que "és veritat que en matèria econòmica s'han aconseguit passos importants, com l'eliminació de l'impost de successions a Andalusia, donant suport a la tarifa plana dels autònoms, ajudar al món de l'agricultura i el camp". De tota manera, "no només s'ha de complir en matèria econòmica sinó en regeneració política", ha advertit Rivera, que considera que PP i PSOE són "al·lèrgics a la regeneració".

"Fins ara s'han complert coses però falta menys de mig any per acabar la legislatura i hi ha molts punts encara per complir. Si ens diuen que tiraran endavant la reforma de la llei electoral, l'eliminació dels aforament i la ruptura de les xarxes clientelars, no hi ha debat i tot solucionat", ha assegurat el líder de Ciutadans.