Ciutadans acusa l'Oficina Antifrau de tenir "por de ser incòmoda" per no haver investigat l'1-O

Ciutadans ha carregat amb molta força contra l'Oficina Antifrau per no haver investigat l'1-O. "Demanem que s'investigui l'1-O i els desviaments de diners públics", ha sentenciat Carlos Carrizosa en la presentació de la memòria del 2017 d'aquest organisme al Parlament. "Amb el xàfec que cau a Catalunya, l'Oficina Antifrau no ha fet cap menció al que van suposar els preparatius del cop que va suposar l'1-O", ha dit el diputat del grup taronja. "Hi va haver moltes subvencions desviades per pagar la festa del separatisme. Moltes diners invertits en una acció il·legal, i Antifrau ens presenta un informe que sembla de Noruega: no hi reconec Catalunya. Sembla que hi ha por de ser incòmode i vostès hi són per a això. L'Oficina ens costa 5,5 milions a tots nosaltres i esperàvem que hi hagués un resultat més substanciós". Carrizosa ha assegurat que l'organisme que dirigeix Miguel Ángel Gimeno ha "d'investigar l'ús irregular de fons públics", tal com marca la llei, i "això és l'1-O".

La resposta del director d'Antifrau ha sigut contundent: "L'Oficina respon a denúncies concretes. Doni'ns les eines normatives oportunes, perquè tenim les competències que tenim. Ja m'explicarà si l'1-O no està judicialitzat". Quan un tema està en seu judicial, tal com ha remarcat Gimeno, Antifrau ha d'aturar la investigació.Si volem que l’oficina faci una altra feina estarem fent eco començament del final de l’oficina. "Si hi ha una denúncia de l'1-0, d'una qüestió concreta, i no està sent investigada, l’oficina l’actuarà". En aquest sentit, Gimeno ha posat l'exemple d'una actuació de l'organisme que dirigeix que va servir per revocar una subvenció de 118.000 euros del departament de la Presidència a una fundació.

El portaveu de Ciutadans ha demanat a Gimeno que s'investigui, més enllà del referèndum del 2017, les subvencions a Acció Cultural del País Valencià –que rep "700.000 euros cada any"–, l'exdirector de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Ricard Calvo i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, que ha "multiplicat per quatre les subvencions" rebudes. La llista l'ha allargat Alejandro Fernández, del PP. El popular ha demanat que l'organisme investigui el Diplocat, l'organització de l'1-O, el desviament de diners des del departament d'Afers Socials per implementar una hisenda catalana o el que ha fet l'àrea de la Presidència. "Trobarien de tot", ha sentenciat Fernández.

Ciutadans, el Partit Popular i En Comú Podem han remarcat que hi ha poques investigacions sobre la Generalitat (5), mentre que la majoria se centren en ajuntaments i ens locals (99). "Potser estem fent bé les coses", ha sigut la resposta de Marc Solsona, del grup de Junts per Catalunya.

Més enllà de l'estira-i-arronsa amb els grups parlamentaris, Gimeno ha explicat en la comissió d'afers institucionals que només el 8% de les denúncies que reben són de funcionaris o treballadors públics. "És molt poc", ha admès el director de l'Oficina Antifrau, tot i que ha puntualitzat que bona part d'aquests treballadors poden optar ara per la bústia anònima que va entrar en funcionament el desembre passat, que ja ha rebut 62 denúncies, gairebé la meitat del total. La denúncia més habitual, segons les dades del 2017, fa referència a contractació pública, mentre que les que tenen a veure amb urbanisme han baixat a la tercera posició.