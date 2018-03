Ciutadans exigeix que Puigdemont i Comín deixin de cobrar com a diputats

Ciutadans ha demanat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller Antoni Comín deixin de cobrar com a diputats dels Parlament perquè són "fugats de la justícia" i "no tenen intenció" de tornar a Catalunya. Així ho ha anunciat la líder de la formació, Inés Arrimadas, que ha afegit explicat que aquesta qüestió serà analitzada a la comissió de l'estatut dels diputats.

Arrimadas ha criticat que "no compleixen les seves obligacions", tot i que estan exiliats a Brussel·les per estar acusats de rebel·lió i sedició i jugar-se trenta anys de presó a Espanya. La justícia espanyola ha declinat per ara promoure una ordre de detenció internacional contra ells per les poques possibilitats d'obtenir l'extradició per part de Bèlgica.

"Que deixin de cobrar de tots els catalans", ha reclamat Arrimadas en una roda de premsa al Parlament, "els catalans no poden pagar el sou de dos fugats que no venen al Parlament ni treballen pels problemes dels catalans", ha afegit.

Al seu torn, la portaveu socialista, Eva Granados, ha valorat que la petició és prematura i que busca un "titular vistós". La dirigent ha dit que el mateix reglament preveu que si hi ha diputats que no assisteixen els plens, la comissió de l'Estatut dels Diputats ha d'estudiar la seva situació. "Ja ho analitzarem", ha dit Granados, "tots tenim els nostres drets i deures". "De moment, només hi hagut dos plens, en el seu dia ja valorarem quines conseqüències pot tenir", ha afirmat.

"Ningú vol Sànchez de president

D'altra banda, ara que el president del Parlament ha nomenat Jordi Sànchez com a candidat i que la seva defensa ja ha demanat l'alliberament per assistir a la investidura, Arrimadas ha assegurat que "no hi ha ningú que vulgui que sigui president, ni Puigdemont". "Només ho fan per embolicar la troca i per continuar amb el Procés i l'enfrontament amb l'Estat", ha criticat Arrimadas.

Ciutadans també ha denunciat que la mesa del Parlament hagi tombat la seva petició de crear una comissió d'investigació sobre l'"espionatge polític" dels Mossos d'Esquadra assegurant que això "no és propi d'una democràcia". Tanmateix, s'ha mostrat disposada a parlar amb la resta de grups de l'oposició -que l'han rebutjat perquè no havien presentat el pla de treball- per impulsar-la conjuntament.