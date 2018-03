Ciutadans demana que es desconvoqui el ple d'investidura per la "no idoneïtat del candidat"

Roger Torrent va convocar ahir d'urgència un ple per a les cinc de la tarda que ha de permetre investir el diputat de JxCat Jordi Turull. El president del Parlament va fer una ronda de contactes exprés a través de trucades telefòniques a tots els líders dels grups parlamentaris, un fet que va enervar l'oposició, que rebutgen frontalment la convocatòria d'aquest ple. Així, aquest matí Cituadans ja ha demanat formalment a la mesa del Parlament i a Roger Torrent en especial que desconvoqui el ple d'investidura per la "no idoneïtat del candidat". Ciutadans cita l'article 72 del reglament del Parlament, en què s'estableix que una cinquena part dels diputats o dos grups parlamentaris pot desconvocar el ple "d'acord amb la Mesa i la Junta de Portaveus".

De bon matí, la líder de la formació, Inés Arrimadas, ja ha dit a la cadena SER que presentarien una petició a Roger Torrent perquè el ple no se celebrés, ja que consideren que no té "coherència ni sentit comú". Segons Arrimadas, l'objectiu de l'independentisme no és investir Jordi Turull ni formar un Govern, sinó "enfrontar" el Parlament amb l'Estat. Assegura que el diputat de JxCat ha estat escollit com a candidat perquè "era el que mes causes judicials tenia".

Ciutadans també ha demanat per a Torrent que convoqui una reunió de la mesa i la junta de portaveus per tractar la seva petició de desconvocar el ple. Una petició que ahir també va anunciar que faria el PP, perquè que a hores d'ara encara no ha fet formalment. A través de Twitter, el líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, va anunciar que també demanaria una reunió la junta de portaveus per "evitar el ple de l'atropellament de la democràcia".