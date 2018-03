Ciutadans impulsa una comissió d'investigació al Parlament sobre "l'espionatge polític" dels Mossos

Ciutadans registrarà una petició al Parlament per crear una comissió d'investigació sobre "l'espionatge polític". Ho ha anunciat avui el president del partit, Albert Rivera, després de la reunió del comitè permanent del partit a Madrid. Rivera ha convidat PSC, PP i Catalunya en Comú - Podem a donar-hi suport. Cs fa el pas després que hagin aparegut en alguns mitjans informacions que apunten que els Mossos van espiar polítics de determinats partits, així com alguns periodistes o empresaris, segons es desprèn de documentació interceptada a la policia catalana.

"Això en democràcia és intolerable", ha denunciat Rivera, que considera que s'ha d'obrir aquesta comissió per esclarir si realment va existir aquest "espionatge". L'objectiu, segons ha explicat, és poder conèixer "qui va ordenar" els seguiments, si pot tenir conseqüències penals i "qui dimitirà o assumirà responsabilitats polítiques" pel presumpte espionatge.

D'altra banda, i davant la ronda de contactes iniciada pel president del Parlament, Roger Torrent, per proposar un candidat, ha demanat als partits independentistes que apostin per algú "que no estigui pres ni imputat". Sobre la candidatura de Jordi Sànchez, l'ha menystingut. "Jo vull un president que no trepitgi els cotxes de la Guàrdia Civil ni rodegi els jutges, i que no estigui imputat per sedició i empresonat de manera preventiva", ha afirmat.