Cs presenta una esmena a la llei electoral per evitar que Puigdemont es pugui presentar a les eleccions

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat aquest dimarts que proposaran una esmena a la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG) per evitar que els "pròfugs de la justícia" puguin presentar-se a les eleccions. "A Espanya poden existir els partits independentistes, però han de complir la llei", ha afirmat Rivera, que ha demanat el suport de Podem i el PSOE a la iniciativa, que de moment no han avalat obertament. "Si hi ha eleccions i Puigdemont s'hi pot presentar ho hauran d'explicar", ha assegurat en una reunió davant del grup parlamentari de Ciutadans al Congrés de Diputats.

Rivera ha explicat que ja han introduït aquesta esmena per no haver d'esperar al canvi en profunditat de la llei electoral que estan intentant pactar amb Podem però que va per llarg. Amb l'esmena, s'aconseguiria que la prohibició de presentar-se sigui més ràpida i pogués arribar a temps d'uns eventuals nous comicis avançats a Catalunya, si es compleix el termini màxim per investir un president sense que s'hagi fet.