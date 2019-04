Ciutadans expulsa el regidor de Reus que havia denunciat una irregularitat

Ciutadans ha acabat expulsant Juan Carlos Sánchez, el regidor de Reus que va denunciar que el partit l'havia apartat com a cap de llista després de denunciar una irregularitat d'un diputat internament. En un comunicat, la formació explica que la comissió de règim disciplinari de Cs ha dictaminat l'expulsió de Sánchez i també del regidor Guillermo Figueras, mentre que els també regidors Pepa Labrador i Damián Morales han marxat per iniciativa pròpia, tot i que també hi havia un expedient disciplinari obert contra ells.

Segons Sánchez va explicar ahir a l'ARA, el partit va decidir prescindir d'ell com a cap de llista malgrat haver-lo triat com a candidat el 28 de febrer passat, una decisió que atribueix a la denúncia interna que va interposar de presumptes irregularitats en un diputat, una denúncia que ara està en mans de la Fiscalia. "Vaig enviar un e-mail al secretari d'organització, Carlos Carrizosa, exposant-li aquests fets per si els volien comprovar i que l'assumpte no esclatés en campanya", exposa: "Em va respondre dient-me que ja no seria cap de llista".

Poc després se li va obrir un expedient disciplinari. També a la resta de regidors de Reus, per haver assistit, segons el relat de Sánchez, a una roda de premsa oferta per ell en què va denunciar la situació. Ciutadans ha demanat als regidors que queden que abandonin l'acta a l'Ajuntament, tot i que tant Sánchez com Figueras tenen previst quedar-se en el càrrec fins a les eleccions municipals, el pròxim 26 de maig. Tot i afirmar que estan expulsats per una falta disciplinària, Ciutadans no ha especificat el motiu concret de prescindir de l'equip municipal. Preguntat per aquest diari, el partit refusa donar aquesta informació i insisteix que es tracta de qüestions internes previstes en el reglament.