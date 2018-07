Ciutadans inicia una campanya per retirar llaços grocs dels carrers

Ciutadans ha iniciat avui una campanya de retirada de simbologia independentista dels carrers i espais públics de Catalunya en considerar que es tracta d'elements partidistes: "Els veïns tenen dret a un espai públic lliure d'ingerències polítiques", ha afirmat el diputat i secretari d'acció institucional de la formació taronja, Joan García. La campanya s'ha iniciat a Sant Cugat del Vallès, on càrrecs electes de Cs, afiliats i militants han retirat llaços grocs dels carrers esgrimint la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que insta a garantir la neutralitat dels espais públics en al·lusió a l'estelada que hi ha a la plaça Lluís Miret.

El tribunal català va considerar en la sentència que "no es pot acceptar de cap manera que la col·locació de les banderes partidistes en edificis i llocs públics constitueixi un acte d'obligat compliment que s'imposa als alcaldes" encara que sigui una decisió d'un ple municipal adoptada amb el vot de regidors. "Defensar la neutralitat política dels espais públics és la millor garantia per reconstruir la convivència trencada pel separatisme durant l'últim any", ha assegurat García, que ha anunciat més accions d'aquest tipus en altres municipis. Amb aquesta acció, Cs vol "defensar el que alguns volen continuar trencant" i evitar que es vulneri la neutralitat de les administracions locals.