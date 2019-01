Cs qualifica les pressions de Vox de "soroll" i assegura que "no es mourà res" en el pacte amb el PP a Andalusia

Ciutadans ha insistit aquest dijous que no "es mourà res" en l'acord a què la formació ha arribat amb el PP a Andalusia malgrat les pressions de Vox, que exigeix entre altres mesures la derogació de la llei de violència de gènere si els dos partits volen arribar al govern de la comunitat autònoma amb el seu suport. Així ho ha afirmat el secretari general del partit taronja, José Manuel Villegas, en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press en què ha insistit que les demandes de Vox són "soroll" i que no han "parlat" amb el PP d'"aquest tema". "Hi ha contactes per parlar de la formació del govern, estem centrats en això", ha afegit. La diputada al Parlament i portaveu de Cs al Senat, Lorena Roldán, també ha insistit des de Barcelona que "l'acord és a dos" i ha rebutjat negociar amb la llei de violència de gènere.

"És una obligació dels poders públics lluitar contra la violència masclista, i no és una opció sobre la qual es pugui negociar", ha assegurat Roldán, que ha afirmat que "per fi a Andalusia hi haurà canvi". "La resta de forces polítiques hauran d’explicar per què no són bones aquestes mesures que beneficien tots els andalusos", ha insistit la diputada sobre el pacte del partit taronja amb els conservadors, tancant la porta implícitament a la petició de Vox. Roldán ha exigit, per tant, al PSOE andalús que sigui "conseqüent" i faciliti un govern de PP i Cs: "La senyora Susana Díaz es va passar tota la campanya demanant que no es bloquegés Andalusia i ara és presonera de les seves paraules", ha dit. En la primera roda de premsa de Cs a Barcelona, Roldán ha seguit en la mateixa línia de distanciament de Vox que està mantenint el partit d'ençà de les eleccions andaluses, malgrat que la formació d'extrema dreta ja ha donat a Cs la presidència de la mesa del Parlament.

Per al partit taronja, obtenir uns bons resultats a les eleccions municipals i a les europees és un dels objectius prioritaris. Conscients del mal que els pot fer que se'ls associï amb Vox, Cs s'ha esforçat en les últimes setmanes en exhibir la manca de relacions amb la formació de Santiago Abascal i en insistir que només pacta amb el PP, malgrat que, en paral·lel, els conservadors mantenen converses amb el partit ultra. Roldán ha insistit en roda de premsa en donar importància als comicis que es preveuen per al maig i s'ha mostrat "convençuda" que "Ciutadans continuarà creixent" com ho ha fet a Andalusia.

"Aquestes eleccions el senyor Pedro Sánchez no les podrà evitar", ha dit referint-se al president espanyol, a qui ha emplaçat de nou a "posar les urnes". També li ha tornat a exigir l'aplicació de l'article 155 a Catalunya: "Demanem al senyor Sánchez que actuï, que protegeixi els catalans, que no confongui Torra amb Catalunya". En el mateix sentit, Roldán ha fet balanç de l'any i ha lamentat els "atacs" que han patit diverses seus de Cs, així com l'atac al cotxe particular d'una persona vinculada al partit. "No normalitzarem que el primer partit a Catalunya hagi de patir atacs per part de nacionalistes –ha recalcat–. Som a tres de gener i ja n'hem patit tres". "El separatisme ja té el seu soci preferent, que és el senyor Pedro Sánchez", ha sentenciat.

També ha lamentat que el president Quim Torra no fes esment en el seu discurs de Cap d'Any a "la ruptura de la convivència". "Tots els catalans que no som independentistes, la majoria, ni tan sols existim per al senyor Torra", ha lamentat. "Com treballarà per recuperar la convivència entre catalans si ni tan sols ens considera catalans?", ha conclòs.