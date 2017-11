Ciutadans demana un compromís de govern al PSC i s'obre a pactar amb els comuns

Ciutadans demana un pacte de govern transversal a Catalunya després de les eleccions del 21-D, un pacte per al qual necessita el compromís del PSC i el PP i que podria incloure una abstenció dels comuns. Així ho ha assegurat el secretari de comunicació de Ciutadans i portaveu adjunt al Parlament, Fernando de Páramo, aquest dimarts en una roda de premsa: "Si som el partit que encapçala el més votat entre els constitucionalistes assegurem que estendrem la mà, perquè molts ciutadans, votin el que votin, comparteixen aquest desig de ser catalans, espanyols i europeus". De Páramo ha deixat, per tant, la pilota sobre la formació d'un govern "constitucionalista" a la teulada del PSC, a qui ha demanat claredat: "El PSC és especialista a equivocar-se de socis. Sembla que el senyor Iceta estigui pensant en un tripartit: cal parlar clar, perquè els ciutadans estan molt preocupats", ha insistit.

"També s'haurà de parlar amb Podem, tot i que serà difícil, perquè la meitat del partit està a favor de la independència i Ada Colau està anant a manifestacions independentistes". El portaveu de la formació taronja ha insistit, però, que en tindrien prou amb una "abstenció de Podem per formar govern i una alternativa": "Els números són els números, i necessitem un govern de majoria".

El secretari de comunicació de Ciutadans ha assegurat, doncs, que està d'acord amb el compromís que el candidat del PP a les eleccions, Xavier García Albiol, ha proposat avui tant a Inés Arrimadas com a Miquel Iceta (PSC), que inclou avançar que no governaran amb els partits independentistes després de les eleccions del 21 de desembre: ni amb el PDECat, ni amb ERC ni amb la CUP. "Nosaltres sempre hem estat d'acord amb aquest compromís", ha insistit De Páramo: "Qui no hi estava d'acord fa uns anys era el partit del senyor Albiol, que va pactar amb Convergència. Nosaltres mai hem pactat amb els independentistes, tal com han fet el PP i el PSC". El pacte proposat pel PP també inclou el compromís d'impulsar un govern format pels "tres partits constitucionalistes", cosa que Ciutadans també ha subscrit.

De Páramo ha parlat també de les llistes de la formació de cara a les eleccions, que encapçalarà Inés Arrimadas: "Estem molt satisfets amb l'equip que ha quedat configurat", ha dit De Páramo: "No volem quatre anys més de Puigdemont i de Procés, i estem convençuts que hi ha molta gent que no ho vol".