Ciutadans estudia presentar-se en coalició amb la plataforma de Valls a Barcelona

Tot i que Manuel Valls està determinat a bastir el seu propi projecte per a Barcelona i des de la presentació de la seva candidatura ha treballat per diferenciar-se del discurs de Ciutadans, sí que accepta el seu suport. De fet, ambdues formacions estudien presentar-se en forma de coalició electoral a les eleccions municipals de Barcelona, tal com ha avançat EFE i ha confirmat l'ARA.

En un primer moment la plataforma del francès, "Barcelona, ciutat europea" va plantejar la possibilitat de presentar-se amb una plataforma d'electors, sumar les sigles de Ciutadans li és imprescindible per mantenir el finançament estatal i la presència en els espais electorals dels mitjans públics que pertoquen als partits que ja s'han presentat a eleccions. Tampoc podria assegurar-se tenir presència a la Diputació de Barcelona (ja que els seients a les diputacions es reparteixen segons els vots a cada municipi, i la plataforma de Valls i els resultats de Ciutadans en els altres municipis no sumarien).

A banda, Manuel Valls anunciarà els noms de les persones que l'acompanyaran a la llista, tot i que ja ha avançat que el número dos serà una dona. Segons fonts de Cs i de l'equip de Valls, però, aquesta no serà l'actual líder de Cs a Barcelona, Carina Mejías.

Valls va presentar-se a Barcelona com un candidat independent al capdavant d'una plataforma transversal que ha intentat sumar més partits: de moment, el PP i el PSC s'han negat a sumar-se a la iniciativa. El líder socialista, Miquel Iceta, va argumentar que el seu partit no pot presentar-se a les eleccions amb "el candidat de Ciutadans".

D'altra banda, és possible que la candidatura de Valls sí que aconsegueixi sumar figures independents vinculades tant als conservadors com als socialistes, segons fonts de Cs i de l'equip de Valls expliquen a l'ARA, tot i que sense formar part del nucli dur de cap dels dos partits, i recentment el líder de Lliures (el partit conformat per membres no independentistes de l'antiga Convergència i Unió) va assegurar que no descarta sumar-se al projecte de Valls per Barcelona. Una candidatura que vol cobrir el màxim ventall de sensibilitats no independentistes i acostar-se a l'elit barcelonina.