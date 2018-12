Ciutadans evita ara posar com a "línia vermella" ocupar la presidència de la Junta d'Andalusia

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat aquest dilluns que la seva única "línia vermella" en les negociacions a Andalusia després de les eleccions del 2 de desembre és que el PSOE no torni a presidir la Junta d'Andalusia. Així ho ha assegurat Villegas en la roda de premsa posterior a la reunió del comitè executiu permanent de Cs, en la qual ha remarcat que la formació taronja "no ha posat mai cap altra línia vermella".

Villegas ha matisat que la proposta de Cs per presidir la Junta d'Andalusia és el seu cap de llista, Juan Marín, però que són "conscients" que han de "negociar i buscar" suports perquè el seu partit té 21 escons i el PP en té 26. I, dirigint-se al PSOE, ha reiterat que esperen que no bloquegi un acord entre el PP i Cs, si no vol que Vox tingui "la clau" de la Junta d'Andalusia.

Aquesta declaració d'intencions arriba un dia abans de la celebració de la primera reunió a Sevilla entre el PP i Cs després de les eleccions andaluses, en la qual participaran Villegas; el secretari general del PP, Teodoro García; el candidat taronja, Juan Marín, i el candidat popular, Juanma Moreno.

Al seu torn, la vicesecretària de comunicació del PP, Marta González, ha avisat el partit taronja en una roda de premsa a la seu del PP que és "irrenunciable" que la presidència de la Junta d'Andalusia sigui pels populars. Tot i aquestes declaracions, González ha dit que la reunió entre el PP i Cs ha de ser per parlar de les "necessitats" de la comunitat autònoma i de les "mesures que cal posar en marxa de manera urgent, no de càrrecs".