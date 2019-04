Ciutadans promet un 'xec nadó' d'entre 1.200 i 2.400 euros anuals en descomptes a l'IRPF

Albert Rivera ha calculat que entre cinc i sis milions de famílies es poden beneficiar del seu 'xec nadó', una de les mesures estrella del programa econòmic, que ha presentat a grans trets aquest dimarts Ciutadans a Madrid. El candidat a la presidència s'ha presentat com a "reformista" davant un "immobilisme" que veu a esquerra i dreta de l'espectre polític.

Les paraules "innovació", "digital" o "alleujament fiscal" han marcat un discurs molt enfocat a petits i mitjans empresaris i a seduir els grans mercats i inversors amb baixades d'impostos que afavoreixin la contractació. Si un dia abans Podem titllava d'"uberització de l'economia" la nova precarietat laboral, aquest dimarts Rivera ha defensat "menys traves" per als empresaris, ha criticat les que han tingut empreses com Glovo i ha conclòs que, "en deu anys, Espanya hauria de ser el Silicon Valley del sud d'Europa".

"A les ciutats on hi ha innovació és perquè hi ha un marc que afavoreix créixer", ha dit Rivera, que després ha criticat les retallades en recerca del govern de Mariano Rajoy, del PP. Per afavorir els emprenedors, Rivera ha plantejat que els dos primers anys les empreses no paguin impostos i ha criticat Podem i el PSOE per "perseguir" els empresaris. "Sense empreses, no hi ha feina", ha dit.

També les famílies amb dos fills, o les monoparentals que en tinguin un, tindran exempcions fiscals d'entre 1.200 i 2.400 euros (les nombroses amb a partir de tres fills) cada any, un 'xec nadó' que recorda el de Zapatero però en forma de rebaixa d'impostos. Rivera i sobretot l'economista María Muñoz, número 1 al Congrés per València, han defensat la importància de tenir fills per mantenir l'economia activa i garantir el futur de les pensions. Rivera, desmarcant-se de l'extrema dreta de Vox i alguns sectors conservadors del PP, ha afirmat que aquestes mesures afavoriran totes les famílies, i ha citat les LGTBI, monoparentals i amb custòdia compartida. "Aquest és el partit de les famílies", ha dit.

Un altre alliberament fiscal que ha defensat Rivera és el de l'impost de successions, que vol suprimir a tot Espanya, i ha posat com a exemple que s'acaba d'executar aquesta mesura a Andalusia. En l'acte hi han participat experts en economia del partit com María Muñoz, assessora financera; el professor d'economia Luis Garicano, i Marcos de Quinto, exvicepresident de Coca-Cola i recentment incorporat com a número 2 de la llista al Congrés per Madrid. Rivera ha elogiat la carrera dels seus companys a l'empresa privada i que en el cas de De Quinto hagi renunciat a guanyar molts més diners. Segons ha dit, no es tracta de fitxatges "perquè venen amb la carta de llibertat".