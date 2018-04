Ciutadans reclama que no es permeti que Puigdemont pugui delegar el vot

Ciutadans ha presentat avui una sol·licitud de reconsideració a la Mesa del Parlament sobre l'acord per permetre el vot delegat de Carles Puigdemont. El partit taronja al·lega en el seu escrit que el president continua sent un "fugat de la justícia", malgrat haver estat detingut i trobar-se en aquests moments a la presó de Neümunster a disposició de la justícia alemanya, que ha de decidir sobre l'ordre d'extradició dictada pel Tribunal Suprem.

Ciutadans considera que l'"existència d'una ordre de detenció europea" demostra que continua sent un "fugat de la justícia" i que, per tant, es "mantenen les mesures cautelars decretades pel Tribunal Constitucional el passat 27 de gener". En aquest sentit, recorda que Puigdemont està imputat per greus delictes de rebel·lió i malversació i que no s'ha posat a disposició del Tribunal Suprem com demostra l'ordre de detenció europea i el "procediment de lliurament" a la República Federal d'Alemanya.

Les mesures cautelars decretades pel Tribunal Constitucional el 27 de gener que prohibeixen que els membres de la cambra sobre els quals pesa una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a presó

puguin delegar el vot en altres parlamentaris fan inviable que Puigdemont s'hi pugui acollir. Per aquest motiu, adverteix als membres de la mesa el "seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que pretengui eludir o ignorar les mesures cautelars adoptades pel Tribunal Constitucional,

com és el cas de l'acord l'adopció del es peticionari sigui reconsiderada, tal com van advertir els lletrats de la Cambra".