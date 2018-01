Ciutadans demana a la mesa d'Edat que reconsideri la delegació del vot als diputats presos

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dimecres que el seu partit ha registrat un escrit per demanar a la mesa d'Edat que reconsideri l'acceptació de la delegació del vot d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez, els tres diputats que són a la presó. "Ho hem demanat de viva veu al Parlament, però no ens han fet cas. De tota manera, l'hem registrada per escrit", ha assegurat Arrimadas, que de moment no es planteja presentar un recurs per la via penal.

Per a la líder del partit taronja, s'ha fet "una interpretació retorçada del reglament que ha permès la delegació del vot als presos. Els únics motius pels quals es pot delegar el vot són: per tenir un permís de maternitat o paternitat, una malaltia greu o incapacitat", ha insistit Arrimadas.

El PSC, en canvi, s'ha mostrat favorable a la delegació del vot dels polítics presos. De fet, el líder socialista, Miquel Iceta, ha demanat la paraula en el ple del Parlament per desmarcar-se del posicionament de la formació taronja i el PP: "La mesa d'Edat ha pres una bona decisió acceptant la delegació del vot dels diputats empresonats", ha recalcat.

Se sentien aplaudiments a l'hemicicle cada vegada que es cantava un nom dels diputats que són a la presó o bé a Brussel·les: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Meritxell Serret i Jordi Sànchez. D'aquests, només Junqueras, Forn i Sànchez han votat la presidència de la mesa, per a la qual s'ha decidit, en segona votació, la figura de Roger Torrent. El motiu és que ni Junts per Catalunya ni ERC han demanat avui la delegació del vot per a Puigdemont i la resta de consellers exiliats. Tot i així, ni Ciutadans ni PP estan d'acord amb què els diputats hagin votat a distància. Jordi Turull ha dipositat a l'urna el vot delegat de Joaquim Forn i Jordi Sànchez, mentre que Marta Rovira ho ha fet per Oriol Junqueras.