Ciutadans 'on the road': l'Extremo Centro, les motos grans i el grup de Whatsapp fictici amb Otegi i Sánchez

A l'autobús de campanya de Ciutadans, camí a un acte de Rivera enmig d'una carretera de muntanya madrilenya, quatre joves graven un podcast amb baixos nivells de discrepància. Es diu 'Extremo Centro' i el condueixen dos nois que treballen pel partit. Un d'ells explica que s'inspira en com l'alt-right nord-americana va trencar les normes de la contracultura als Estats Units, antigament dominada per l'esquerra, però asseguren que en el seu cas creuen que el que falta és centre polític en un panorama, l'espanyol, on les esquerres dominen la creació artística i cultural. Reconeixen, això sí, que el panorama mediàtic i de líders d'opinió és clarament del centre-dreta.

"A l'època de la polarització, quatre col·legues es llancen a intentar salvar la democràcia liberal", diu el seu compte de Twitter, i repeteixen la idea en diverses ocasions durant la gravació del programa, en el qual parlen pràcticament durant mitja hora dels atacs rebuts pel partit durant la seva visita a Errenteria.

Minuts abans, fonts del partit reconeixen que pot haver un "impuls", una ajuda a "endollar" el partit en els fets d'Errenteria, perquè emprenya el votant indecís que, amb això, "sap qui són els seus", "qui lluita per la llibertat i va allà on calgui". "Crec que els fets d'Errenteria marquen un abans i un després perquè jo mai havia vist en campanyes electorals un cas tan extrem en el qual la societat diu: 'això és intolerable'", diu un dels conductors del podcast.

651x366 Rivera, sobre la moto, aquest dilluns en un acte de campanya / G. A. Rivera, sobre la moto, aquest dilluns en un acte de campanya / G. A.

Després que el bus arribi al mirador Ángel Nieto, en homenatge al mític motociclista espanyol, ho fa Albert Rivera a lloms d'una de gran cilindrada i enormes proporcions. Es treu el casc i, vestit amb un mono de cuir, reivindica la seva condició de conductor de motos, apunta que n'hi ha uns quatre milions d'usuaris a Espanya i que ell va conduïr-ne una per primera vegada amb quatre anys d'edat. Promet com a una de les primeres mesures en seguretat antiviària substituïr les barreres de protecció "assassines" per d'altres que no suposin un risc pels motoristes.

Després diu que les motos són unes "aliades per unes ciutats més netes i sostenibles". Una periodista després reflexiona: "M'agradaria haver-li repreguntat com pot ser sostenible una moto, només si és elèctrica, però llavors igual que el cotxe elèctric, no?". Però les preguntes en aquest acte breu es pacten, tres o quatre en una rotllana de periodistes més veterans, i gairebé totes tenen a veure amb Errenteria.

Tornant a Madrid, nova gravació del podcast. Una periodista pregunta als presentadors si no estaria bé convidar al programa a gent d'altres ideologies. I, pocs minuts després que els conductors del podcast i treballadors de Ciutadans insistissin en la importància de no polaritzar, el partit penja una pancarta enorme amb un grup de Whatsapp fictici en el qual Puigdemont i Otegi són ministres de Sánchez.