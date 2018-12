Ciutadans defuig valorar una trobada entre presidents i insta Sánchez a aplicar immediatament el 155

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha defugit aquest dilluns valorar una eventual trobada entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez. Per a Carrizosa, el que ha de fer immediatament el cap de l'executiu espanyol és aplicar el 155, perquè segons ell Torra ja "ha dit prou coses" com per activar-lo. "El que ens ha de preocupar és si tenim un president de la Generalitat que compleix la llei i garanteix l'ordre públic", ha afirmat.

També ha acusat els convocants de les manifestacions i protestes del dia 21 de desembre, amb motiu de la reunió del consell de ministres, de fer "xantatge" i "boicot" als catalans. A més, ha vinculat les convocatòries a la "violència" argumentant que en part dels cartells hi ha dibuixat "foc". Carrizosa ha anunciat que el seu grup ha enviat una carta al conseller d'Interior, Miquel Buch, i al president del Parlament, Roger Torrent, que "protegeixi" la cambra catalana davant un eventual "assalt", ha dit, dels manifestants.

"Tots hem vist imatges de les convocatòries, moltes vegades amb foc i encaputxats que inciten actes violents com l'assalt al Parlament", ha dit Carrizosa, recordant que el dia 1 d'octubre van sortir "escortats" de la cambra per la manifestació que hi havia convocada. Tanmateix, sobre com aplicaria el 155 Ciutadans, Carrizosa ha defugit respondre. Ha assegurat que li correspon al govern espanyol fer la proposta –sense concretar si defensa el cessament del Govern i la dissolució del Parlament tal com va passar l'octubre passat–. Sí que ha dit, però, que per al seu grup les "parcel·les clau" són "l'adoctrinament a les escoles" i les funcions de seguretat dels Mossos d'Esquadra, a més de la televisió i la ràdio pública de Catalunya.

Sobre el ple monogràfic del 6 i 7 de setembre, Carrizosa ha dit que els independentistes hauran de "donar la cara" sobre el que es va fer aquell dia, en què "es van atropellar els drets parlamentaris" dels diputats. "Aquell dia esperem que donin la cara i esperem que Pedro Sánchez miri amb atenció", ha afirmat, ja que el que va passar llavors, segons el de Cs, és el que va "portar al cop d'estat". "Si els independentistes no condemnen el que van fer i diuen que seguiran un altre cop endavant [...], jo crec que és motiu suficient es replantegi el seu no sobre

Sobre el "consens del 80%" i les enquestes

En relació al referèndum acordat –que segons l'enquesta d'aquest cap de setmana de l'ARA hi ha votants de Cs que també acceptarien–, Carrizosa ha dit que l'enquesta real són les eleccions. Ha dit que Ciutadans es va presentar amb un programa electoral que no preveia la consulta i ha dit que, segons la demoscòpia, el partit taronja manté la "fidelitat" dels seus votants després d'un any.

"Nosaltres ens presentem amb un programa, si els nostres votants pensen que no defensem bé els seus interessos, ells ja faran el que creguin oportú", ha afirmat.