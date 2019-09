Ciutadans denuncia a la JEC els llaços grocs en edificis públics en període electoral

Ciutadans ha presentat aquest dimecres una denúncia a la Junta Electoral Central (JEC), tenint en compte que des d'avui hem entrat en període electoral de cara a les generals del 10-N, en contra de les "actuacions i omissions atribuïbles al Govern" que permeten l'exhibició de pancartes en suport als presos i llaços grocs en edificis públics i demanant que l'insti, per tant, a no penjar-ne de nous.

La formació s'empara en el fet que JxCat i ERC consideren els dirigents independentistes empresonats "presos polítics" i propugnen (tot i que admeten que també ho fan organitzacions com Òmnium) els llaços grocs com a símbol de solidaritat amb els presos per defensar que la ciutadania associa aquesta mena de simbologia als partits independentistes.

En l'escrit, Cs també recorda diverses resolucions de la JEC insistint que tant el Govern com l'Ajuntament de Barcelona havien vulnerat el principi de neutralitat política al mantenir els símbols en període electoral, i assegura que en nombrosos edificis institucionals hi ha llaços i símbols similars.

La setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar al president que retirés el llaç groc que llueix al balcó del Palau de la Generalitat, una consigna que Quim Torra ja va avançar que desoiria. Aquesta tarda, Impulso Ciudadano (entitat que en primera instància havia interposat el recurs contra Torra) presentarà noves accions davant la negativa del cap de l'executiu a retirar el símbol.