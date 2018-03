Cleries: "La democràcia està en liquidació a Espanya"

Picabaralla aquesta tarda al Senat entre el senador del PDECat, Josep Lluís Cleries, i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per la investigació que ha obert el ministeri contra periodistes i empresaris que han tingut relació amb l’empresari i activista sobiranista Oriol Soler per analitzar si han finançat el referèndum amb diners públics. Cleries ha denunciat que "els investiguen vulnerant els seus drets fonamentals, una cacera de bruixes que confirma la pèrdua de qualitat democràtica de l'estat" i ha recordat que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya de Sáenz de Santamaria, es va vantar d'haver liquidat el Diplocat per denunciar que "la democràcia està en liquidació a Espanya".

Aquesta ha estat la contundent resposta del senador al ministre d'Hisenda després de recordar-li que "Rajoy va afirmar no es va gastar un sol euro al referèndum" i que "vostè mateix va assegurar que no es destinaria un sol euro per al referèndum". Per aquest motiu, ha acusat al govern espanyol d'"assenyalar i criminalitzar unes persones per simpatitzar amb unes idees polítiques que no li agraden". "No sé que fa vostè assegut a l'escó llavors, el problema és que no s'ho creu, quin problema hi ha en verificar on han anat les subvencions públiques, no es persegueix ningú per les seves idees, sinó a qui incompleix la llei", ha replicat Montoro.

Montoro havia carregat prèviament contra el victimisme que, a parer seu, utilitza el PDECat i la resta de formacions independentistes davant de qualsevol investigació: "A Espanya no es persegueix ningú per la seva ideologia, ni als polítics ni a les empreses, el que es persegueix és la vulneració de les lleis, el que és lamentable és que segueixin amb el discurs victimista, que prefereixin la paràlisi política i la vigència del 155 en lloc d'oferir d'un projecte polític integrador que respecti la legalitat i l'estat de dret", ha assenyalat Montoro. El ministre ha afegit que "tota la informació requerida és financera i l'objectiu és garantir que els diners s'han destinat a serveis públics fonamentals i que no s'han desviat a d'altres activitats contràries a les decisions dels tribunals".

Entre aquestes empreses hi ha el diari ARA, del qual Soler va ser conseller delegat des de la seva fundació el 2010 i fins al 2012 i amb el qual ara no té cap vinculació. A la relació de noms hi figuren periodistes com els accionistes del diari ARA Toni Soler, Antoni Bassas, Albert Om i Xavier Bosch. També es reclama informació sobre el president de l’ARA, Ferran Rodés, que també és president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, o l'empresa Agrolimen.