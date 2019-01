Colau: "Barcelona ha de ser un altaveu a Europa per denunciar un judici que és una venjança política"

A poques setmanes que comenci el judici de l'1-O, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha tornat a denunciar la situació dels presos polítics i ha anunciat que vol utilitzar l'altaveu que té Barcelona a nivell internacional per traslladar aquesta situació a Europa. "Barcelona ha de ser un altaveu a Europa per denunciar un judici que és una venjança política", ha afirmat Colau en una entrevista que la directora de l'ARA, Esther Vera, li ha fet aquest divendres i que es publicarà sencera aquest diumenge.

Just després de fer l'entrevista, Colau s'ha desplaçat fins a Lledoners -acompanyada del tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Jaume Asens- per visitar els líders independentistes empresonats. No és la primera vegada que l'alcaldessa de Barcelona visita els presos polítics, sinó que ja ho va fer aquest estiu -també havia anat a Estremera i Soto del Real-, quan va anar a veure l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i també l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. Al desembre, Colau també va visitar l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. A banda de les visites a Lledoners, a l'octubre l'alcaldessa de Barcelona també va visitar a Mas d'Enric l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Declaració institucional conjunta amb el PDECat i ERC

Precisament, Colau explica en l'entrevista a l'ARA que està aprofitant els dies previs al judici per visitar tots els líders independentistes empresonats abans que siguin traslladats a Madrid. "He demanat visitar-los per donar-los suport", afirma. En aquest sentit, Colau denuncia "l'arbitrarietat" del procés judicial al qual estan sotmesos els líders independentistes.

És per això que l'alcaldessa ha anunciat que l'equip de govern del consistori barceloní està treballant, conjuntament amb el PDECat i ERC, una declaració institucional conjunta -que volen portar al proper ple i que aquesta tarda ha traslladat als líders independentistes empresonats la seva intenció- per denunciar "l'abús de poder, l'arbitrarietat i la presó provisional injustificada" que viuen els líders independentistes. "A Catalunya no hi ha hagut violència, per tant, no se sosté el delicte de rebel·lió ni sedició", assegura. De fet, Colau està convençuda que la causa contra els presos s'acabarà desmuntant tard o d'hora en instàncies internacionals.

"Més enllà del debat independentista, com a institució ens hem de posicionar i utilitzar l'altaveu internacional que tenim", ha defensat l'alcaldessa, que ha explicat que portaran aquesta declaració institucional a Europa abans que comenci el judici. "Ara és un bon moment", ha subratllat. Colau considera que el judici que ha de començar a finals d'aquest mes o principis de febrer "no té garanties", sinó que té a veure amb una "venjança política" i no pas amb "fer justícia".