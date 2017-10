Colau rebutja la DUI però diu que cal defensar l'autogovern després del "cop a la democràcia" del Senat

"No en el meu nom: ni 155 ni DUI". Així s'ha expressat en un escrit en el seu Facebook l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, poc després que el Parlament declarés la independència i el Senat aprovés també l'aplicació del 155. Colau s'ha mostrat més crítica amb el 155 -l'ha qualificat de "cop a la democràcia"- que no amb la DUI, però ha criticat les dues. Ha constatat que "ara toca defensar les institucions catalanes, lluitar per preservar la cohesió social i la prosperitat de Barcelona i Catalunya". "Estarem amb la gent, lluitant perquè no es vulnerin els seus drets", ha dit. També ha assegurat que ella s'implicarà ara en la construcció de "nous escenaris d'autogovern que donin més democràcia", i ha afegit que això inclou fer fora el PP de La Moncloa.

També ha criticat la declaració d'independència, "un tren més petit, el dels partits independentistes, que avança per la mateixa via i en contra direcció, sense frens i amb pressa kamikaze després d'un error de lectura de les eleccions del 27-S". Colau ha opinat que aquesta velocitat s'ha imposat per "interessos partidistes", i ha insistit que aquesta declaració no compta amb el suport majoritari dels catalans. Ha reiterat que "és un error renunciar al 80% a favor d'un referèndum pactat per un 48% a favor de la independència".

L'alcaldessa de París tampoc dona suport a la República

Tampoc dona suport a la República l'alcaldessa de París, la socialista Anne Hidalgo, que amb tuit se n'ha desmarcat: "La independència de la Catalunya, proclamada per 70 diputats, és un fet greu, contrari al dret, que ens portarà a un atzucac".