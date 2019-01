Colau visita Forcadell a la presó: "És important subratllar el caràcter pacifista, dialogant i respectuós de la Carme"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dimecres al matí l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en presó preventiva al centre penitenciari de Mas d'Enric (Tarragona). "Barcelona no es quedarà al marge de la denúncia d'aquest judici", ha destacat l'alcaldessa en sortir de la presó. Un judici, ha dit, que "no es produeix en condicions de normalitat i molt menys de garanties democràtiques".



En aquest sentit, Colau ha considerat una "obligació institucional" del consistori barceloní aclarir que la presó provisional és un "abús absolut" i que els nou presos polítics es presentaran davant del Tribunal Suprem en condicions "d'injustícia i de desigualtat".

"És una anomalia que un partit feixista com Vox pugui exercir d'acusació contra càrrecs públics electes mentre fa campanya electoral", ha denunciat Colau. Dit això, la dels comuns ha confirmat que "no té cap problema" per comparèixer davant del jutge si les defenses o acusacions així li ho sol·liciten.

Tot i que l'alcaldessa ja va visitar els presos la setmana passada a Lledoners, per a ella era "important" visitar l'expresidenta del Parlament amb qui, ha afirmat, han "tingut molta relació". "És important subratllar que la Carme sempre ha destacat pel seu caràcter pacifista, dialogant i respectuós vers la discrepància", ha sentenciat.

Aquest mateix dimecres a la tarda, l'alcaldessa també visitarà l'exconsellera Dolors Bassa, al centre penitenciari de Puig de les Basses. Una voluntat, la de veure tots els presos abans que marxin cap a Madrid, que ja va destacar des de Lledoners fa poc més de set dies.



Solidaritat amb els alcaldes arrestats

En un altre sentit, Ada Colau ha volgut expressar la seva solidaritat amb les persones detingudes aquest matí per la Policia Nacional en el marc d'una operació policial per les mobilitzacions del primer aniversari de l'1-O. Entre els arrestats, hi havia Ignasi Sabater i Dani Cornellà, alcaldes de Verges i Celrà, respectivament, pels qui ha exigit la llibertat immediata.

Així, l'alcaldessa de la capital catalana ha lamentat la manera com s'han efectuat les detencions i ha reiterat que "no es pot normalitzar" el fet que la Policia Nacional faci "detencions per incentiva pròpia sense cita judicial prèvia". "És un fet inaudit en democràcia i cal demanar explicacions al ministre d'Interior, Grande-Marlaksa".



"Son persones amb càrrecs públics i tothom sap on treballen", ha assegurat. "Per aquest motiu, haurien d'haver estat citats a declarar per la via judicial", ha reiterat. En el que Colau ha qualificat d'un context "d'excepcionalitat", creu que aquestes detencions responen a una "provocació" que en cap cas ajuda a "redirigir la situació".