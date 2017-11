Colau, des de la capital espanyola: "Madrid i Barcelona ens estimem"

En un acte a la capital espanyola, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha contraposat aquest dissabte "els grans governs que es barallen o que no saben com parlar" amb les ciutats, que sí saben com expressar el seu enteniment. "Madrid i Barcelona ens estimem", ha assegurat en declaracions recollides per Europa Pressa.

Colau ha descrit l'actualitat a Catalunya com "temps difícils", una situació que ha traslladat també a Madrid, amb la tutela financera a l'Ajuntament per part del ministeri d'Hisenda. "Tota la nostra solidaritat amb Madrid per aquesta lluita sobre el finançament", ha llançat, després de defensar que les ciutats "han de tenir més poder perquè els ciutadans tinguin més poder".

El "caldo de cultiu" del feixisme

L'alcaldessa de Barcelona ha defensat que la crisi de la democràcia actual genera "por i incertesa i és un caldo de cultiu per al feixisme", però que també pot ser una "oportunitat" per reescriure la democràcia. "La crisi és també una oportunitat. Res està escrit i podem escriure-ho nosaltres", ha afegit.

Durant una conversa amb l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, al Teatro Español, Colau ha identificat aquesta "crisi generalitzada" a que la democràcia formal "obeeixi mandats que no són de la gent, sinó d'altres. Per a ella, aquests són els "poders a l'ombra" que, juntament amb la corrupció, han geerat la crisi de la democràcia formal, amb el 15-M com a punt d'inflexió. "Perquè la democràcia funcioni ha d'haver-hi molta proximitat" amb la ciutadania, ha plantejat, considerant que la participació ciutadana a través de les tecnologies és l'impuls necessari per al canvi.

En aquest sentit, Colau ha fet una crida a revisar les institucions "fent que les seves parets siguin poroses, no aquests murs entre el que és la institució i el que està fora".

Les declaracions s'han produït durant un acte conjunt amb Carmena per defensar que les ciutats del futur ha de ser feministes i que la participació ciutadana és "l'únic mitjà" per avançar en el segle XXI. La conversa pública ha estat organitzada per ConsulCon2017, una de les cites de trobada internacional de les anomenades 'Ciutats Democràtiques, on s'han reunit moltes ciutats i territoris que utilitzen la plataforma Consul, el software lliure i gratuï que es fa servir per crear processos participatius.