Colau: "Tallar carreteres no ajuda absolutament en res"

"Tallar carreteres no ens ajuda en res: ni a la imatge de Catalunya, ni al funcionament de Catalunya, ni als interessos de Catalunya, ni tampoc crec que ajudi a la situació de la gent que és a la presó". Així de contundent s'ha mostrat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, quan se li ha preguntat pel tall de l'AP-7 de dissabte. En declaracions a SER Catalunya, Colau ha opinat que els CDR tenen tot el dret a manifestar-se, però també ha demanat que es preguntin de què serveixen aquest tipus d'accions. L'alcaldessa, però, ha opinat que qui té més responsabilitat ara és qui està governant, i per això ha demanat a la Generalitat i al govern espanyol que tornin a la via del diàleg.

Colau ha constatat que la tensió viscuda l'últim any i l'actual situació de "manca de governança" a Catalunya han "perjudicat la seva imatge", i s'ha preguntat "quin sentit tenen ara aquests talls de carretera". "Què és, que com pitjor estiguem millor? Aquesta tesi s'ha demostrat falsa, perquè sempre podem anar a pitjor", ha argumentat.

Al seu parer, després de la moció de censura a l'Estat havia començat una etapa de diàleg, però "s'ha posat en perill de manera frívola per una banda i per l'altra". Colau s'ha referit a la decisió del govern espanyol de celebrar un consell de ministres el 21 de desembre a Barcelona sense ni tan sols posar-se en contacte amb la Generalitat primer. En aquest punt, ha remarcat que l'executiu de Pedro Sánchez encara té temps per rectificar, per posar-se en contacte amb el Govern i acordar reunions entre els executius.

Però sobretot l'alcaldessa s'ha adreçat a Quim Torra, a qui ha reclamat que rectifiqui immediatament les seves "desafortunades" declaracions sobre la via eslovena, però també totes les afirmacions que ha fet amb un "llenguatge dramàtic i èpic, que genera més angoixa". "Que descarti qualsevol situació d'incertesa i de via unilateral i que es posi a governar", ha demanat. Colau ha argumentat que Torra és el president de tots, i s'ha de posar a governar i a negociar "més enllà dels seus sentiments". Segons l'alcaldessa, és urgent gestionar el dia a dia i parlar de pressupostos, de serveis públics, de seguretat i de moltes altres qüestions que estan "al límit".