Colau repta Valls: “Encantada de confrontar el model de ciutat”

Des de l’alcaldessa Ada Colau fins a Alberto Fernández Díaz. L’endemà que oficialitzés la seva candidatura per Barcelona, tots els grups municipals, sense excepció, van sortir aquest dimecres a censurar el projecte de l’ex primer ministre francès Manuel Valls per a la capital catalana. Amb més o menys bel·ligerància, tots els representants al consistori barceloní van criticar les paraules que va pronunciar l’exdirigent francès dimarts durant la presentació de la seva candidatura al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Amb tot, l’única que va reptar-lo a discutir projectes va ser l’alcaldessa Ada Colau: “Estaré encantada de confrontar el nostre model de ciutat amb el de Valls”.

Colau, conscient que el candidat patrocinat per Ciutadans serà un dels seus rivals, va començar a desgastar-lo: “Hem arribat aquí per combatre el frau fiscal i acabar amb polítiques corruptes. Les elits econòmiques no podien quedar-se de braços plegats”, va assegurar en declaracions als mitjans de comunicació. Són aquestes “elits econòmiques” les que l’alcaldessa de Barcelona considera que “han trobat una aliança amb Ciutadans i un candidat a França”. Així, l’alcaldessa va burxar en el fet que el partit taronja hagi sigut l’únic a donar suport a la candidatura de Valls i en els dubtes sobre el finançament de la campanya de l’ex primer ministre francès: “Se sap que el senyor Valls s’està mobilitzant per aconseguir molts diners”. De fet, aquest dimecres, en roda de premsa, l’exdirigent francès no va concretar com ho faria, sinó que es va limitar a dir que se cenyiria al que diu la llei electoral, tot i que va aprofitar per dir que “els ciutadans poden ajudar” la seva plataforma.

Tal com va fer durant l’acte de presentació de dimarts, Valls va insistir dimecres que és una persona “d’esquerres i catalanista”, i va marcar distàncies, així, amb Ciutadans. Però per a ERC i PDECat el projecte de Valls no encaixa a Barcelona, sinó que és una manera de salvar la seva carrera política.

Retrets de PSC i PP

L’autodefinició de Valls no convenç ni PSC ni PP, les dues formacions a qui l’ex primer ministre pica l’ullet des de fa setmanes perquè s’afegeixin al seu projecte. “És una gran operació de màrqueting i un gran engany”, va etzibar el regidor i alcaldable del PSC, Jaume Collboni, que va acusar Valls de voler “passar per progressista quan les seves polítiques d’immigració i les seves retallades socials són de dretes”.

El PP, en canvi, no veu bé que l’ex primer ministre francès es presenti com “un home d’esquerres i obert al catalanisme”, va dir el regidor Alberto Fernández Díaz. Ara bé, segons el president dels populars, Pablo Casado, el seu partit està disposat a “parlar” a posteriori perquè “els constitucionalistes” tinguin majoria. “Tenim temps”, va assegurar Valls. Tot i admetre que el votarà l’empresari Luis Conde, una de les personalitats que li dona suport, va admetre que Valls “ho té molt difícil” en les eleccions. A l’espera de saber la llista amb què hi concorrerà -ahir no en va donar cap detall, preveu fer-ho en un acte al novembre-, Valls de moment ha fet saber el nom de la plataforma: Barcelona Capital Europea.

Crítiques a la premsa francesa

La premsa francesa va criticar les absències de Manuel Valls a l’Assemblea Nacional i també a l’Ajuntament d’Évry en els últims mesos a causa dels seus viatges a Barcelona per preparar la seva candidatura. El Libération, a més, va titllar l’ex primer ministre francès de “paracaigudista” que no coneix Barcelona. Le Monde, per la seva banda, va completar la seva crònica de l’acte a Barcelona amb les 20.000 signatures que demanen que Valls abandoni tots els seus càrrecs a França. Tots dos mitjans, a més de Le Figaro i L’Indépendant, van situar la candidatura de Valls en portada.