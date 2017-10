Colau no és partidària de bastir un front comú pel referèndum pactat el 21-D

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dilluns la necessitat que totes les forces polítiques es presentin a les eleccions convocades pel govern espanyol el 21 de desembre en considerar que és "l'única opció" per "restablir l'autogovern" a Catalunya. En una entrevista a TV3 un dia després que l'executiva de Catalunya en Comú anunciés que la formació concorrerà als comicis, Colau ha dit, però, que no és partidària de formar un front comú amb l'independentisme el 21-D per reclamar el referèndum pactat.

Assegurant que no ha rebut cap proposta en aquest sentit, ha afegit: "Hem de diferenciar candidatures electorals, i amb el poc temps que hi ha cada espai ha de veure de quina manera ho fa i cadascú fer-se responsable dels seus actes del passat i les seves propostes de futur [...] No veig tant les coalicions àmplies", ha conclòs. En aquest sentit, ha deixat clar que el més important és "concretar programes" i, postelectoralment, assumir compromisos.

Colau, que s'ha descartat "absolutament" com a candidata de Catalunya en Comú, ha insistit que Xavier Domènech és "la millor persona" per representar els comuns en els comicis forçats per Mariano Rajoy, i ha afirmat que hi ha "consens absolut" a l'executiva de la formació sobre aquesta qüestió. La decisió final, però, correspondrà a la coordinadora nacional del partit, que es reunirà el pròxim cap de setmana. Sobre la possibilitat que Podem s'uneixi a la candidatura de Catalunya en Comú, Colau ha dit que és una decisió que correspon al partit lila, si bé ha deixat clar -contràriament al que ha dit en referència al front comú pel referèndum- que la ciutadania demana "coalicions com més àmplies millor".

L'alcaldessa ha insistit en la seva posició contrària a la proclamació de la República i també a l'aplicació del 155. No obstant això, ha aplaudit les eleccions, però -ha dit- "hauria sigut molt millor que les hagués convocat Puigdemont. Tots els catalans ho haurien volgut. Després de la DUI de divendres, Colau ha expressat la seva "sorpresa" pel fet que no s'hagin fet passos des del Govern per fer efectiva la votació del Parlament, i ha demanat "explicacions" al Govern davant la "incertesa" i "perplexitat" que genera aquesta situació.