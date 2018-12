Colau considera que la comparació amb Eslovènia és una "greu irresponsabilitat" i reclama a Torra que rectifiqui

Per al president de la Generalitat, Quim Torra, el procés d'independència eslovè ha de ser l'exemple en què els catalans s'han d'emmirallar. Ho va tornar a dir aquest dissabte durant la presentació del Consell per la República a Brussel·les, però és una idea que fa temps que defensa. "Els eslovens ho van tenir clar. Van decidir determinar-se i tirar endavant en el camí cap a la llibertat amb totes les conseqüències fins a aconseguir-ho. Fem com ells, proposem-nos-ho. No hi ha marxa enrere i estem disposats a tot per viure lliures", va expressar des de la capital belga. Unes paraules que no han agradat als sectors no independentistes, que recorden que la Guerra dels Deu Dies a Eslovènia va causar la mort d'una seixantena de persones.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat les declaracions de Torra d'una "greu irresponsabilitat" i li ha demanat que rectifiqués "immediatament". Segons ella, la comparació amb Eslovènia no és sinó "una cortina de fum per tapar els problemes del Govern", i ha alertat que els interessos de l'executiu no han de passar per davant de la cohesió social.

Aquestes declaracions són una greu irresponsabilitat. Com alcaldessa de Barcelona demano al President @QuimTorraiPla i al seu Govern q rectifiquin immediatament. La cohesió social de Catalunya ha d’estar per sobre d’ocurrències i cortines de fum per tapar els problemes del govern pic.twitter.com/t6SkVFzE3M — Ada Colau (@AdaColau) 9 de diciembre de 2018

La de Colau s'ha sumat a les crítiques que, des de dissabte, es multipliquen a les xarxes, especialment entre els sectors que rebutgen la independència de Catalunya. La cap de l'oposició i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha aprofitat l'apel·lació a Eslovènia per tornar a demanar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya; el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha insistit en la "balcanització d'Espanya" que, segons ell, pretén el Govern de Torra; i, des del PSC, el portaveu del partit a Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que "entre la reacció ultra de Vox i la via eslovena de Torra hi ha un gran espai" de gent que vol parlar. Des de Madrid, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha titllat Torra d'"il·luminat" i "irresponsable" per haver apel·lat a la via eslovena.

Torra apuesta por la “vía eslovena” (decenas de muertos) y dice que están “dispuestos a todo” en otro día de caos en Cataluña. ¿Qué más tenemos que sufrir en Cataluña para que Sánchez reaccione y aplique el 155? Inmenso el desamparo que sentimos los catalanes constitucionalistas pic.twitter.com/ULiR3YSYxv — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 8 de diciembre de 2018

La cosa es grave y ahora lo ven. De acuerdo, pero por favor, que no vuelvan a atacarnos si denunciamos que el separatismo busca la "balcanización" de España. Señalar eso no es ser un radical ni echar más leña al fuego. Es señalar una evidencia. pic.twitter.com/TEWbaF2Cfz — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 9 de diciembre de 2018

Ante la reacción ultra de VOX y la “vía eslovena” de Torra existe un gran espacio, el de la gente corriente que simplemente queremos hablar, amar, prosperar y convivir en paz. Somos más. pic.twitter.com/HjHsLiZAs9 — Collboni BCN (@jaumecollboni) 9 de diciembre de 2018

Aquest diumenge, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha tornat a insistir en roda de premsa en aquesta idea i ha assegurat que tant Torra com el Govern "són un perill per la convivència i la democràcia" en apel·lar a la "violència i a un conflicte civil", i ha tornat a instar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a enviar un requeriment previ a Torra per l'aplicació del 155.

D'altra banda, la líder de la formació taronja ha acusat el Govern de voler "purgar" els Mossos per convertir-los en una "policia política". De fet, Arrimadas ha subratllat que Torra "criminalitza" els policies mentre "protegeix els violents". En aquest cas, ha reconegut que els Mossos "no són una policia de Torra ni del procés" sinó que són una policia "democràtica" que ha de garantir la neutralitat. Segons Arrimadas, Torra vol fer la "purga" a la cúpula de la policia catalana perquè "no li agrada que facin la seva feina" i "vol protegir els violents al carrer". En aquest sentit, Cs ha apostat per demanar la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre el tall de l'AP-7, de les mesures que prendran de cara al futur i perquè expliqui el que faran amb la intenció de Torra de "voler purgar els Mossos".

Ábalos titlla a Torra d'"il·luminat" per cridar a la via eslovena

Al seu torn, Ábalos ha considerat que Torra és un "il·luminat" i "un irresponsable" per apel·lar a la "via eslovena", i ha lamentat que des de Catalunya és facin "crides a la insurrecció".

Després de reunir-se amb la presidenta de les Balears, Francina Armengol, Ábalos ha intervingut en un acte dels socialistes balears, a Palma, on ha considerat "tristíssim" abocar a la gent "a una sendera de sofriment" i ha recordat que la via eslovena "no té res a ver amb la situaciò de Catalunya, potser va ser la que menys morts va aportar".

Ábalos ha insistit que és "indecent" plantejar un terme de secessió "amb vies que no són pròpies. És terrible".Per això, el també ministre de Foment ha exigit a la Generalitat que deixi de proposar "camins intransitables, que juguin amb la convivència de la gent" i ha assegurat que apel·lar a això és una concepció "totalitarista".

El secretari d'Organització ha lamentat que amb el seu discurs els independentistes estan aconseguint "la reacció contrària" al que busquen però, a més, estan posant "en qüestió la convivència en molts altres llocs d'Espanya".

Ábalos ha recordat a la Generalitat que la república a la qual apel·len "no ho arregla tot" i ha subratllat que "el que no arregla mai un règim polític, sigui el que sigui, és la incapacitat per governar".