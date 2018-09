Colau critica que els comuns atorguessin "tanta càrrega" a Domènech i diu que també s'ha plantejat dimitir

"Potser ens vam equivocar quan li vam demanar al Xavi que, després de guanyar dues eleccions al Congrés, encapçalés unes eleccions catalanes, assumís la coordinació del nou espai dels comuns i a més fos secretari general de Podem a Catalunya per ajudar la confluència". Ada Colau ha fet autocrítica a través d'una publicació a Facebook, en què ha agraït l'"enorme esforç" a Xavier Domènech i ha reconegut que ella també s'ha plantejat deixar-ho "en més d'una ocasió l'últim any", tot i que "de moment" continua "per responsabilitat".

L'alcaldessa considera que Domènech ha fet el pas per la primera línia de la política "amb grans dosis de feina, de compromís, però també de desgast personal i sacrifici familiar". Per això creu que "per honestedat" cal que els comuns es preguntin si "realment calia" que una sola persona "assumís tanta càrrega". Colau ha aprofitat per criticar una política "que trinxa persones" i ha advertit que "hi hauria d'haver límits o al final només es dedicaran a la política homes rics, sense escrúpols, corruptes i sense responsabilitats familiars".



"No som polítics professionals, no estem entrenats per a la selva (les pressions, les difamacions, les negociacions hipòcrites, el cinisme...). No som aquí per ambició de poder, només pel compromís amb la gent", ha admès. L'alcaldessa ha defensat que "la política de la lluita partidista que oblida els grans objectius i dificulta els consensos" i la dels "ritmes frenètics incompatibles amb la criança i la cura de les persones" no és la seva. I conclou: "Segons la visió clàssica patriarcal de la política, compartir aquestes reflexions seria considerat un signe de feblesa i una crisi a la organització. Per a mi és tot el contrari: denunciar una política que trinxa persones i reivindicar la nostra humanitat és la nostra fortalesa, és la nostra esperança d'un futur millor".