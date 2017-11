Collboni retreu a BComú que sotmeti a consulta l'acord de govern a Barcelona: "És molt poc responsable"

El cap de files del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha retret aquest dilluns a Barcelona en Comú (BComú) que consulti les seves bases sobre la continuïtat del pacte de govern amb els socialistes aprovat fa un any i mig. "És molt poc responsable", ha dit Collboni en una roda de premsa a la seu nacional del PSC. Tot i que ha explicitat que respecta les decisions de BComú, ha insistit que "no és responsable obrir aquest debat" i ha assegurat que el seu partit "defensarà el pacte d'esquerres" que tenen amb els comuns, el qual -ha destacat- té un suport majoritari entre la ciutadania.

En aquest sentit, el tinent d'alcalde ha reclamat "claredat i lleialtat" a Ada Colau. Davant la consulta convocada li ha demanat que sigui "clara, defensi el pacte i digui que és el millor que pot passar a Barcelona". I en cas contrari, ha reptat l'alcaldessa a dir amb qui governarà: "Amb el senyor Trias [PDECat]? Amb el senyor Bosch [ERC]? [...] I per portar Barcelona on?"

El dirigent socialista ha volgut recordar que l'acord signat amb BComú "excloïa explícitament la qüestió nacional [...] El pacte es va signar amb la clara voluntat de posar Barcelona com a prioritat al marge del context polític a Catalunya i Espanya", ha dit, i ha afegit: "Mai demanarem el que no volem que ens demanin, no demanarem que renunciïn a les posicions sobiranistes per bé que em semblen molt confuses, però esperem que facin el mateix amb la posició del PSC, que és la de buscar acord".

Collboni, que també ha reclamat a Colau que preservi el pacte del context electoral actual i garanteixi l'estabilitat de la institució, ha dit que les últimes setmanes els fets a Catalunya i Espanya han girat "d'una forma dramàtica i no volguda" per cap dels dos grups al govern de Barcelona. "Sempre ens hem oposat a mesures radicals o unilaterals [....] I hem treballat per evitar el pitjor dels escenaris, que no és de bon grat de ningú", ha afegit. En aquest sentit ha carregat contra les forces independentistes amb representació municipal, i especialment contra el PDECat i ERC, partits -ha dit- que han practicat un "assetjament polític" sobre el PSC perquè es produís una "ruptura" del pacte amb Colau.

Davant d'això, però, Collboni s'ha desfet en elogis cap als resultats del pacte de govern per Barcelona. "Hem aconseguit que l'agenda del govern de la ciutat hagi esdevingut una agenda de canvi, del combat contra les desigualtats, de la inversió als barris", ha exemplificat, i ha afegit que el que s'ha aplicat l'últim any i mig a la capital catalana és "una agenda clarament d'esquerres i progressista i pensada per a la ciutat".