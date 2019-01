Collboni: "Barcelona no pot aspirar a ser la capital d'una república imaginària"

El cap de llista del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la Barcelona social en lloc d'aspirar a ser la capital de la República Catalana durant la presentació de la seva candidatura. "La meva Barcelona és la que va sortir al carrer contra la guerra d'Irak o per acollir els refugiats, no la que vol ser la capital d'una república imaginària", ha deixat clar Collboni, que ha reclamat una "ciutat acollidora, capital dels drets socials, la capital de les oportunitats amiga dels emprenedors".

L'alcaldable ha carregat amb duresa contra l'actual alcaldessa, Ada Colau: Barcelona necessita un alcalde que ho sigui de tots els barcelonins i jo seré l'alcalde de tots i de totes, ja estem cansats que des de les institucions només es governi per a Alguns", ha denunciat. En aquest sentit, Collboni ha denunciat que "Colau ha sumat les tres is: incompliments, incompetència i estar al servei de l'independentisme".

Per aquest motiu, a parer seu, ha fracassat "perquè ha triat els independentistes en lloc dels interessos de Barcelona, i això la gent ho ha vist", ha sentenciat. Collboni ha agraït la tasca dels alcaldes que s'han negat a lliurar-se a l'independentisme. "No com l'alcaldessa de Barcelona, que ret tribut als alcaldes independentistes i no fa costat als alcaldes i regidors que són assenyalats per no donar suport al Procés", ha denunciat l'alcaldable.

En el discurs més dur contra l'independentisme de l'acte, el cap de llista ha opinat que "el nacionalisme és la guerra, com deia Mitterrand, i sabem els estralls que està causant el Procés, dels que volen aixecar fronteres i no s'adonen que les úniques fronteres que han aixecat són entre famílies oblidant els problemes reals de la gent amb mentides i tapant el desmantellament dels serveis públics", ha etzibat abans de sentenciar que "no hi ha res de progressista en l'independentisme". "Els socialistes som aquí per bastir ponts, per tornar a donar esperança", ha afegit.

També ha carregat amb duresa contra el pacte del PP i Cs amb Vox, que ha creat un nou "trifachito" que "representa el pacte de la vergonya", després de recordar que a Europa s'ha aïllat la ultradreta. "El PP i Cs no tenen vergonya perquè han pactat amb Vox tots dos encara que alguns ho intentin amagar", ha reblat posteriorment en referència a la formació taronja.

De fet, Collboni ha centrat les seves crítiques en el candidat de Cs a Barcelona. "L'ambaixador del pacte de la vergonya és Manuel Valls, que no sé per què es preocupa pel pacte amb Vox si diu que ell no és de Cs. I si per a ell és una barbaritat, ¿per què no trenca amb Cs?", s'ha preguntat Collboni, que ha deixat clar que el polític francès no és independent sinó que està supeditat a la formació que lidera Albert Rivera.

"El meu primer compromís és que Barcelona no estarà mai subordinada a un interès personal, no serà mai moneda de canvi, no serà un camp de batalla de l'independentisme. La meva voluntat política comença i acaba a Barcelona", ha advertit Collboni.

El cap de llista per Barcelona, després d'agrair a Batet i Borrell la seva tasca, ha anotat: "Iceta ens ha ensenyat quin és el camí del diàleg, i estic convençut que serà el proper president de Catalunya". També ha tingut elogis cap al president espanyol. "Gràcies, Pedro, per no rendir-te, per demostrar que no tots som el mateix, gràcies pel "no és no" i gràcies per tornar-nos l'esperança amb el diàleg", ha assegurat.

En clau local, Collboni ha deixat clar: "No ens resignem a treballar per una Catalunya de la convivència i per una Barcelona que mirava el futur amb optimisme i que avui hem perdut". Tot i que Collboni va ser escollit en primàries com l'alcaldable de Barcelona l'abril passat, en els últims mesos han planat dubtes sobre la seva candidatura, accentuats pels canvis de candidats a la resta de formacions a la capital catalana. És per això que Sánchez i Iceta han volgut aquest dissabte tancar files amb el candidat i demostrar el seu suport en el tret de sortida de la precampanya de les municipals.