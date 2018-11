Collboni adverteix ERC i el PDECat que l'alternativa a Sánchez és la "radicalització" del PP, Cs i Vox

El secretari de política municipal del PSC, Jaume Collboni, ha criticat aquest dilluns el 'no' als pressupostos estatals que va anunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, després de conèixer els escrits d'acusació de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat contra els processats independentistes. El també candidat dels socialistes a Barcelona ha considerat, en la línia del que va dir Miquel Iceta aquest cap de setmana, que era un "greu error" i no era "ni intel·ligent ni honest" lligar els comptes a la causa de l'1-O, i, encara menys –ha afegit–, quan el judici no ha ni començat.

En aquest sentit, i després de demanar a Torra que "es dediqui menys a fer proclames i fer de comentarista polític" i que "faci més de president", ha cridat ERC i el PDECat a "fer possibles els pressupostos" més socials de l'Estat dels "últims anys". I ha llançat una advertència als dos partits amb representació al Congrés, els vots dels quals són necessaris per al PSOE si vol tirar endavant els comptes: l'alternativa a Pedro Sánchez és la "radicalització" del PP, Cs i Vox.

"Torra i els partits independentistes han de decidir si prefereixen un govern d'Espanya presidit per Sánchez, que treballa en la recerca d'una solució, o prefereixen un govern presidit per Casado (PP) o Rivera (Cs), amb el suport de Vox, que busquen la confrontació amb Catalunya", ha dit.

Amb tot, Collboni ha evitat valorar els escrits d'acusació de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, i s'ha remès a la posició ja expressada pels socialistes, que es limiten a demanar respecte per la "separació de poders", a insistir que la presó preventiva és "desproporcionada" i que és difícil demostrar que els processats van cometre un delicte de rebel·lió.