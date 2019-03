Collboni, sobre un acord PSOE-Cs: "No volem dependre de pactes que poden distorsionar el nostre missatge"

L'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat aquest dilluns subscriure l'opinió del ministre Jose Luis Ábalos en relació a un pacte del PSOE amb Cs a l'Estat. Després que el titular de Foment digués aquest diumenge que és "preferible" rebre el suport de la formació taronja que dels partits independentistes en una hipotètica investidura, Collboni ha dit que el que ell veuria amb "bons ulls" és tenir un govern socialista amb una "majoria suficient" per no haver dependre dels d'Albert Rivera ni de cap altre partit.

"Nosaltres sortim a guanyar i a tenir una majoria suficient per no dependre de pactes que poden distorsionar el nostre missatge i nostre idea espanya de futur per a Espanya", ha argumentat el cap de llista del PSC a les municipals de Barcelona, posant com a exemples els avenços en "drets socials" o la "igualtat d'oportunitats". Ábalos, en canvi, va dir en una entrevista a 'El Español', que els socialistes no posen "cap veto ni condició" al partit de Rivera, sinó que és a la inversa. "Si ens hagués de donar suport Cs, benvingut sigui el seu suport", va destacar el també secretari d'organització del PSOE.

Així com ERC i Podem van criticar Ábalos per les seves declaracions, Collboni també va ser criticat aquest cap de setmana per afirmar al 'TOT Barcelona' que "Vox i la CUP són el mateix" en termes de "radicalitat". El cap de llista, doncs, també ha estat preguntat en roda de premsa per aquesta qüestió. Sense expressar-se en termes tan directes, sí que s'ha refermat en les seves declaracions: "Quan parlo de centralitat i moderació estic dient que no podem deixar en mans dels extrems la governabilitat de les institucions", ha dit.

La CUP de Barcelona ha acusat aquest dilluns Collboni de "banalitzar el feixisme" i "criminalitzar l'antifeixisme" quan l'equipara amb Vox, que suposa un "seriós perill pels drets socials i les llibertats fonamentals de les dones, els immigrants i el col·lectiu LGTBI". En un comunicat recollit per l'ACN, els anticapitalistes han considerat les declaracions de Collboni "una greu irresponsabilitat", i més venint d'una candidat d'una tradició política amb militants que van patir la repressió del franquisme, l'assassinat i l'exili.