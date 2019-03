Collboni demana a Colau que impedeixi un acte de Vox al Palau Sant Jordi

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigit a l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, que no permeti a Vox la celebració d’un acte previst per al 30 de març al Palau Sant Jordi. Collboni ho ha justificat explicant que s'han d'expulsar els discursos d'"odi" dels espais públics.

"És obvi que la cessió d'un espai públic s'ha de regir per principis democràtics com la llibertat d'expressió, però també pel respecte a la diferència i la pluralitat. El discurs d'odi no ha de tenir cabuda als espais públics d'una ciutat com Barcelona", ha declarat el dirigent socialista. Collboni ha argumentat que el discurs de Vox va contra els valors que sempre ha representat Barcelona. Ha assegurat que la formació d’extrema dreta va en contra de l’esperit de l’”olimpisme”, ja que fa unes setmanes va bloquejar una declaració al Senat favorable a la igualtat del col·lectiu LGTBI al món de l'esport.

El candidat a l'alcaldia socialista ha anunciat que el PSC proposarà a l'Ajuntament un "protocol d'usos d'espais públics" que expliciti que no s'han de permetre "discursos d'odi contra dones, persones LGTBI i migrants" en espais de titularitat pública.

El PSC es un partido totalitario que dice a quien pertenece el espacio público, ese espacio público que siempre ha entregado al separatismo del que son tontos útiles hace decadas. Estaremos en Barcelona el día 30 de una manera o de otra, con vuestro permiso o sin él, estalinistas pic.twitter.com/fAHn6Di6xA — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 7 de marzo de 2019

En resposta a la petició de Collboni, el president de Vox Santiago Abascal s’ha pronunciat a Twitter en contra dels socialistes. Abascal ha deixat anar que el PSC és un "partit totalitari" que decideix a qui li pertany l’espai públic i a qui no. "Serem a Barcelona el dia 30 d'una manera o una altra, amb el vostre permís o sense, estalinistes", ha acabat dient.