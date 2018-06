Comença formalment la contrarellotge per succeir Rajoy

Comença formalment la contrarellotge per presidir el PP. Els set candidats que aspiren a succeir Mariano Rajoy han començat aquest dissabte la campanya de les primàries, que durarà un total de 12 dies amb la vista posada en seduir el vot del total de 869.535 afiliats del PP, que tindran tot el cap de setmana les seves seus d'agrupacions obertes per poder inscriure's de cara la primera votació, que serà el 5 de juliol.

L'exministra de Dfensa i fins ara secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha obert la campanya interna per Barcelona, mentre que l'ex vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría ha optat per Andalusia i celebra el primer acte a la província de Màlaga. Al seu torn, l'exvicesecretari de Comunicació del PP Pablo Casado, es dedicarà avui a fons a Galícia, amb la primera parada a Corunya amb una intensa agenda que el durà poc després de Lugo i Ourense per acabar el dia a Vigo. L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García Margallo ha optat per arrancar la campanya per la seva terra, Alacant.

La comissió organitzadora del congrés del PP, previst per al 20 i 21 de juliol, ha donat de marge a l'exdirigent de Noves Generacions del País Valencià José Luis Bayo per arranjar els errors en la seva candidatures, mentre que e secretari executiu de Relacions Internacionals del partit, José Ramón García Hernández, i l'exregidor de la Font de la Figuera (València) Elio Cabanes ja són formalment candidats. Tots tres són els menys favorits per la carrera.