Comín: "Faré el que em demani ERC. Si decideixen que he de tornar l'acta, ho faré"

El ja número 2 de la llista de JxCat a les eleccions europees del 26 de maig, Antoni Comín, està disposat a deixar l'acta de diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. Ara bé, només en cas que el partit l'hi demani. "Si ells consideren que l'he de tornar, així ho hauré de fer", ha indicat l'exconseller de Salut. No obstant això, els republicans ja han anunciat que, per ara, no li demanaran l'acta.



Comín ha explicat que la situació actual "no li genera cap incomoditat", ja que defensa la unitat d'acció entre ERC i JxCat a Europa. Tot i això, l'exconseller no es mostra totalment satisfet amb la candidatura de Puigdemont al Parlament Europeu. "El meu ideal no és aquesta llista. El meu ideal seria una sola llista independentista a Europa", ha reiterat. Segons ha indicat a 'El matí de Catalunya Ràdio', la gent que "mira amb simpatia" el moviment català a Europa els aconsella "elaborar una llista única". "Ens diuen que no desaprofitem l'ocasió de fer, també a Europa, un plebiscit", ha matisat.



Sobre el perquè de concórrer a les eleccions europees amb JxCat en comptes de fer-ho a la llista d'ERC, encapçalada per Oriol Junqueras, Comín ha expressat que no l'hi van oferir. "ERC estava convençuda que els exiliats no podríem anar a les llistes i que, per tant, no podríem agafar l'acta d'eurodiputats", ha explicat, i ha afegit: "La decisió la vaig prendre quan els nostres serveis jurídics ens van confirmar que hi havia opcions reals d'agafar l'acta".



Així doncs, l'exconseller atribueix a les "circumstàncies jurídiques internes" del partit el fet que no li proposessin d'anar a les llistes europees i que, "quan s'adonen que la realitat és una altra, tenen una coalició molt blindada i no es veuen amb cor d'obrir-la". "Si ERC hagués tingut aquesta informació abans, les coses haurien anat diferent", ha manifestat. Sigui com sigui, l'exconseller ha tornat a agrair a Esquerra Republicana la reacció "respectuosa" de la direcció del partit.





Pel que fa a la possibilitat de tornar a Catalunya en cas que tant ell com Puigdemont fossin elegits i en referència a les declaracions del mateix expresident, Comín s'ha mostrat escèptic. "Hem de veure si la immunitat s'acaba concretant i si tornar comporta avantatges polítics en el cos a cos amb l'estat espanyol", ha matisat. "És un exercici de risc que estem disposats a assumir, però si comporta avantatges".



En un altre sentit, Comín ha titllat de "gravetat extraordinària" les informacions l'agència ACN ha avançat sobre la possible vinculació del fiscal de l'Audiència Nacional Carlos Bautista Samaniego amb l'operació d'espionatge de Carles Puigdemont a Bèlgica. "Si hi ha persones vinculades a la fiscalia espanyola que han fet actuacions irregulars en territori belga, l'afectat és l'estat belga. Això és molt greu", ha lamentat.