Comín insta els comuns a facilitar la investidura amb dues abstencions

El conseller Toni Comín ha fet una crida avui als comuns a facilitar la investidura en el cas que els seus vots siguin necessaris per desencallar la situació. Una opció que ha lamentat que no debatin tenint present la seva oposició a la suspensió de l'autogovern. "També podrien posar dues abstencions sobre la taula perquè la repressió i la vulneració de drets, que ens impedeixen al president i a mi poder votar, no siguin el que determini les majories al Parlament", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio. Sigui com sigui, ha deixat clar que la seva aposta passa per aconseguir obtenir el suport de la CUP. "Amb la sortida en llibertat del president Puigdemont, l'escenari canvia perquè ara faltarien de nou dos vots per facilitar la investidura i, per tant, hem de seguir treballant perquè hi hagi un acord d’investidura amb la CUP, que tampoc demana la lluna", ha anotat en relació a la seva possible renúncia a l'escó per facilitar la investidura d’un candidat independentista.

"La possibilitat d’investir Jordi Sànchez és absoluta perquè les Nacions Unides li han donat la raó i ara està obligat intentar de nou la seva investidura, però Carles Puigdemont continua sent el candidat dels 70 diputats independentistes i no ha de renunciar a l'acta", ha deixat clar Comín, que ha afegit que "les dues coses no són incompatibles". La consellera Meritxell Serret, que, juntament amb els consellers Lluís Puig i Toni Comín, va ser posada ahir en llibertat sense fiança després de declarar davant la justícia belga, ha anotat que cal aprofitar la resolució de les Nacions Unides perquè es respectin els drets polítics de Sànchez: "Una decisió tan positiva com que les Nacions Unides demanin que es garanteixin els drets polítics de Sànchez és una oportunitat que no hem de desaprofitar". "Hem d’acumular les victòries judicials per recuperar com més aviat millor la Generalitat per anar agafant cada cop més força, la denegació de rebel·lió és un cop dur contra aquesta construcció de la violència", ha afegit posteriorment.

Comín també ha mostrat la seva alegria per la decisió de la justícia alemanya de no extradir Puigdemont pel delicte de rebel·lió. "Ja al novembre i al desembre teníem la convicció que Bèlgica no ens extradiria per rebel·lió i estem convençuts que no ens extradiran per aquest motiu ni per cap altre, però ahir vam tenir una prova molt poderosa que això és compartit", ha subratllat. Una decisió que beneficia, segons ells, a tots els encausats: "La notícia d’ahir ens ajuda a la consellera Clara Ponsatí i a mi, però la decisió del jutges alemanys és rellevant no només per a nosaltres sinó també per als companys d’Espanya". En aquest sentit, ha afirmat que "ara cal pressionar el Tribunal Suprem perquè no faci el sord, no hi ha cap excusa per mantenir a la presó els nou ostatges que tenim a les presons". "Aquesta és la nostra màxima il·lusió ara, hem de posar la nostra victòria al servei dels empresonats", ha sentenciat.