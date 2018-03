Comín insisteix que tant ell com Puigdemont han de mantenir l'escó

El conseller Toni Comín ha descartat aquest dissabte des de Brussel·les que ni ell ni Carles Puigdemont hagin de renunciar al seu escó, encara que fos per afavorir la investidura d'un nou Govern sense el suport de la CUP. "El 'tenim pressa' ens va fer molt mal. Ara no hi tornem a caure", ha sentenciat en una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, i s'ha preguntat "com és que estem reformant la llei de presidència si Puigdemont ha de renunciar a l'escó i no pot ser investit president".

"Hem de blindar Brussel·les", ha insistit, a la qual cosa ajuda el fet que tots dos mantinguin la seva condició de diputats: "És molt important l'Espai de la República perquè és el que ens permetrà implementar el mandat de l'1-O. Aquest blindatge serà molt més potent si preservem el dret del president Carles Puigdemont a ser investit president". Per a Comín, cal arribar a un acord amb la CUP: "L'independentisme és transversalitat. Vull l'aliança amb la CUP perquè ens fa més forts".

El conseller de Salut no es mou ni un mil·límetre tot i que el seu propi partit, ERC, ha intentat en diverses ocasions fer-li entendre sense èxit la necessitat de disposar del seu vot, segons expliquen fonts republicanes a l'ARA. Amb l'abstenció de la CUP, que ha insistit que no canviarà sigui qui sigui el candidat si no s'aposta per un full de ruta "republicà", JxCat i ERC necessiten els vots de Comín i Puigdemont per poder aspirar a una majoria en la segona volta d'un debat d'investidura.



A diferència de Comín, que no ha obert mai la porta a renunciar, Puigdemont sí que ho va fer en l'última reunió a Brussel·les del grup de JxCat. Segons van explicar diverses fonts a l'ARA, el president hauria explicat que, per evitar unes possibles eleccions, podria acabar renunciant a l'escó. La seva renúncia hauria d'anar lligada a la de Comín perquè, si no, el resultat seria estèril.