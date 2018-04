La Comissió de Garanties de Podem Catalunya es planteja anar als tribunals i demanar suspendre les primàries

La guerra legal a Podem Catalunya podria acabar als tribunals. Això és el que planteja la Comissió de Garanties del partit a escala autonòmica si no es retira de les primàries la candidatura de Xavier Domènech a la secretaria general. L'òrgan considera que és incompatible la seva aspiració de liderar el partit amb el càrrec de coordinador general de Catalunya en Comú, però les seves resolucions han xocat amb l'opinió del Comitè Electoral i la Comissió de Garanties estatal, que avalen que Domènech pugui concórrer a les primàries.

En un missatge adreçat als inscrits que ha avançat Europa Press i al qual ha tingut accés l'ARA, la Comissió de Garanties autonòmica es veu "legitimada" a acudir als tribunals perquè es compleixin els seus dictàmens i demanar que se suspengui cautelarment el procés de primàries. Tot plegat, després que el Comitè Electoral i la gestora no s'hagi pronunciat respecte les darreres sol·licituds de la Comissió de Garanties de retirar la candidatura de Domènech.

En el seu escrit, denuncia que el Comitè Electoral s'hagi "autoproclamat màxima autoritat" del procés de primàries, "vulnerant els drets dels inscrits i usurpant funcions que no li corresponen". "Arriben a forçar, mitjançant acords inexistents, dictàmens 'ad hoc' de la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal (CGDE) que són nuls de ple dret". Al fons del debat, hi ha un combat jurídic sobre qui és competent a l'hora de vetllar pel bon funcionament de les primàries. La Comissió de Garanties autonòmica considera que ho és, mentre que el Comitè Electoral creu que no hi té res a dir.

Paral·lelament, diumenge passat la Comissió de Garanties va emetre una resolució en la qual ordena comprovar si les persones que formen part del Comitè Electoral compleixen amb els requisits que estipula el reglament per als processos interns del partit lila. Es dona la circumstància que n'hi ha alguns que integren llistes que concorren a les primàries -Jorge Romero a la de Som Podem'- i d'altres que formen part de l'executiva de CatComú.

Indignació a la resta de candidatures

Algunes de les candidatures ja han reaccionat a aquest missatge de l'òrgan autonòmic. Des de Som Podem, la llista encapçalada per Noelia Bail, sol·licitaran al CGDE que es pronunciï sobre si creu que el procés de primàries "compleix unes garanties mínimes o no". "Fins ara sí que podem dir que hem observat anomalies importants sobre els protocols de neutralitat en benefici de la candidatura de Domènech, però no podem ser jutge i part, han de ser els òrgans corresponents els qui resolguin la situació. Això implica que la comissió de garanties estatal faci públic el seu posicionament amb caràcter d'urgència i que aquest s'ajusti als documents organitzatius i als estatuts del partit votats per totes les militants a Vistalegre II", assenyalen.

La polèmica és creixent a poques hores que comencin les votacions a les primàries -dijous-. Des d'altres llistes, preparen algun acte de protesta de cara al debat de candidats que tindrà lloc aquest dimecres a la Nau Bostik de Barcelona. Diumenge alguns dels aspirants es van plantar i no van participar en el debat a Terrassa, en el qual Domènech tampoc hi va assistir i va delegar la representació en altres membres de la llista.