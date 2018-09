La Complutense va detectar un canvi de notes a l'expedient de Pablo Casado

L'expedient del líder del PP, Pablo Casado, de la llicenciatura de dret al centre Cardenal Cisneros registra un canvi de notes a l'assignatura Dret Natural. Segons la inspecció de la Universitat Complutense (UCM) i tal i com publica aquest dimarts eldiario.es, al juny de 2007 en l'acta d'aquesta assignatura, Casado apareixia com suspens, mentre que a la convocatòria de setembre figura com 'no presentat'. Per més inri, a posteriori, apareix com aprovat.

La professora que impartia l'assignatura és la mateixa que va denunciar haver rebut "indicacions" per aprovar a Casado i és l'única del claustre del Cardenal Cisneros que va suspendre el líder del PP quan es va presentar a un examen. A les preguntes de la inspecció, la professora va respondre: "Suposo que és un error de transcripció, l'examen estava aprovat".

La Complutense va posar en marxa una inspecció interna, després que 'El Mundo' publiqués unes declaracions de l'antic director del centre, Alberto Pérez de Vargas, en què assegurava que la llavors presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va pressionar perquè Casado acabés la llicenciatura. Posteriorment, però, es va retractar.

Pablo Casado va estar tres anys al Cardenal Cisneros i en només dos cursos va aprovar el 70 per cent de les assignatures de la carrera.