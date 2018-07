La Complutense arxiva l'expedient que havia obert a Casado pels seus estudis de dret

La inspecció de serveis de la Universidad Complutense de Madrid ha decidit arxivar l'expedient de la carrera de dret que el nou president del PP, Pablo Casado, va cursar al Centre Cardenal Cisneros (adscrit a la Complutense) després de no haver-hi detectat irregularitats.

Així ho ha confirmat la universitat en un comunicat, en el qual insta al Centre Cardenal Cisneros a dotar-se "dels mecanismes necessaris" per detectar casos d'alumnes que en un mateix curs aprovin un nombre d'assignatures significativament superior a l'ordinari. Pablo Casado va obtenir el títol de dret el 2007 després d'aprovar en quatre mesos dotze de les vint-i-cinc assignatures de la carrera.

D'aquesta manera, s'arxiva un dels fronts acadèmics que el nou líder popular tenia oberts. De moment, però, continua la investigació pel màster que va cursar a la Universidad Rey Juan Carlos. El centre no troba cap dels quatre únics treballs del màster. La magistrada va demanar la setmana passada més proves per demostrar que Casado va fer els treballs.

Plagi per a un llibre del govern del PP sobre la Marca Espanya

D'altra banda, Casado també hauria plagiat el contingut de la web del Congrés de Diputats per a un article firmat per ell mateix en el número del 2012 de la col·lecció 'Escola Diplomàtica', una publicació feta i finançada pel ministeri d'Exteriors, segons publica Eldiario.es. Quatre de les nou pàgines de l'article de Casado estan basades en contingut copiat sense citar. A partir de la tercera pàgina del text hi ha paràgrafs sencers completament plagiats d'articles del contingut divulgatiu de la web del Congrés de Diputats.

L'article en qüestió es titula 'La democràcia parlamentària', té un pròleg del llavors ministre d'Indústria, José Manuel Soria i forma part del quart capítol del monogràfic titulat 'Reptes de la nostra acció exterior: Diplomàcia pública i Marca Espanya'. L'entorn de Casado ha reconegut que el president popular va copiar diferents parts de la pàgina web del Congrés de Diputats, però ho argumenta pel fet que és "informació institucional i pública que en la pròpia web apareix sense autor".