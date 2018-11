En Comú no assistirà a la celebració del Dia de la Constitució per la presència dels reis: la monarquia té "ombres de corrupció"

En Comú Podem ha decidit no assistir als actes organitzats al Congrés el 6 de desembre amb motiu del Dia de la Constitució i justifica la seva postura per la presència dels reis en la recepció, ja que considera que la monarquia és una institució "anacrònica" i amb "ombres de corrupció".

Així ho ha avançat a Europa Press la portaveu de la formació catalana al Congrés, Lucía Martín. "En Comú no anirà a aquesta recepció perquè considerem que la monarquia és una institució amb ombres de corrupció, caduca i anacrònica", ha dit.

L'absència d'En Comú Podem s'estén també al seu representant a la mesa del Congrés, Marcelo Expósito, que és secretari tercer de la cambra baixa i que els últims mesos ha participat en els treballs preparatoris de l'aniversari de la Constitució.

La recepció del 6 de desembre té un caràcter especial perquè forma part dels actes organitzats per les Corts Generals amb motiu del 40è aniversari de la Constitució de 1978. Per això s'espera la presència dels reis Felip i Letícia, i també la del rei emèrit, Joan Carles I, que va ser qui va firmar el text constitucional.

EL CONGRÉS I EL TC, USATS COM A ESCUT REIAL

Martín centra la seva crítica en els "privilegis" que, al seu judici, segueix gaudint la prefectura de l'Estat, i subratlla que el rei no compareix davant del Parlament, que la mesa del Congrés bloqueja preguntes sobre la institució i que fins i tot rebutja admetre a tràmit una comissió d'investigació sobre Joan Carles I arran de les converses de Corinna zu Sayn-Wittgenstein amb l'excomissari José Manuel Villarejo.

A això s'hi afegeix l'admissió a tràmit al Tribunal Constitucional del recurs que el govern socialista va plantejar contra la resolució del Parlament, impulsada precisament per En Comú, per reprovar Felip VI pel seu discurs del 3 d'octubre del 2017, després del referèndum de l'1-O, i per demanar l'abolició de la monarquia.

Segons la diputada catalana, "l'executiu s'equivoca intentant posar una mordassa a un debat que està al carrer i encara s'equivoca més utilitzant al Constitucional com a escut de la decadència de la monarquia".