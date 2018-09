Tardà anima Torra a acceptar la invitació de Pastor al Congrés

El líder d’ERC al Congrés, Joan Tardà, ha respost aquest dimarts a la invitació de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, al president de la Generalitat, Quim Torra, per defensar el seu pla al Congrés afirmant que és “una decisió del Govern de Catalunya” tot i que ha dit que “quan un creu que les seves posicions són legítimes les ha d’expressar a tot arreu”. El republicà ha respost també a l’oferta llançada ahir per president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El republicà ha demanat que es jugui “net” des del punt de vista polític i intel·lectual, i tingui en compte que la seva proposta de referèndum d’autodeterminació no apel·la a la totalitat de la societat catalana.

El coportaveu d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats Josep Vendrell, per la seva banda, ha convidat Torra a acceptar la invitació de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, de visitar el Congrés per defensar la seva opció política. A unes hores de la conferència política de Torra, la invitació de Pastor ha marcat l’agenda. Vendrell, a més, ha demanat a Torra que el seu discurs d’avui “serveixi per sumar i no per dividir” i “que aposti pel diàleg i no incrementi el conflicte”.

Pel que fa a la invitació de Pastor, Vendrell ha considerat que l’actual líder del PP Pablo Casado hauria de prendre “nota” de la manera de fer oposició “constructiva” que segons ell ha marcat la seva companya dins les files populars, i abandonar la “confrontació” en la qual està instal·lat, segons ha considerat.