En Comú Podem recorre el 155 al Tribunal Constitucional però no pot demanar-ne la suspensió cautelar

A poques hores de l'inici de la campanya electoral del 21-D, Xavier Domènech s'ha avançat amb la presentació d'un recurs al Tribunal Constitucional en el qual el grup confederal d'Units Podem del Congrés considera "inconstitucional" l'aplicació del 155 a Catalunya. El candidat de Catalunya en Comú al Congrés ha asseverat que el precepte constitucional emprat pel govern espanyol no preveu la dissolució del Parlament ni tampoc el cessament del Govern. "Permet enviar instruccions concretes de compliment a les comunitats autònomes i fins i tot assumir algunes funcions executives", ha puntualitzat Domènech. En l'escrit, En Comú Podem no demana la suspensió cautelar de la intervenció de l'autonomia catalana perquè no la normativa no permet incloure-ho en la impugnació si són els diputats els qui presenten el recurs.

En roda de premsa al Congrés, el líder dels comuns ha explicat que el catedràtic de dret constitucional de la UB i exlletrat del Parlament Joan Vintró ha estat l'encarregat de redactar aquesta qüestió de constitucionalitat, que pretén impugnar l'acord pres pel Senat en relació al requeriment del Consell de Ministres, donat que és allò que té rang de llei i que es pot recórrer. Tal com ha subratllat Domènech, l'espai dels comuns i Podem són l'única força fora del bloc constitucionalista que pot presentar aquest recurs gràcies a la suma de més de 50 diputats necessària. "Ho fem per responsabilitat política perquè som el partit de més representació de Catalunya al Congrés", ha argumentat Domènech.

Al seu parer, l'actuació del govern espanyol amb l'aplicació del 155 ha suposat la "modificació de l'Estatut i l'autogovern", així com la "ruptura de tots els pactes previs a la Constitució amb el reestabliment de la Generalitat". A més, Domènech ha alertat del perill que el PP utilitzi aquest article contra altres territoris de l'estat espanyol, fent ús "de l'excepcionalitat com a norma".